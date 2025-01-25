2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor''

Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, hormon dengesizlikleri, metabolizma hızı ve uykusuzluk gibi pek çok faktör, kilo vermeyi zorlaştırabilir. Ancak 28 yaşında olan Isaiah Caldwell, 2 yılda yaklaşık 100 kilo vererek, çevresindeki herkesi şaşırttı. Caldwell, zayıflama sırrının ise etobur diyet olduğunu iddia etti.

2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor'' - 1

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Isaiah Caldwell, çocuk sahibi olmak istiyordu ancak kilo problemi, bu hayalinin önünde ciddi bir engeldi. 190 kilo olan Caldwell, katı bir etobur diyet ile 2 yılda yaklaşık 100 kilo verdi.

Sadece et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar tüketen genç adam, şimdilerde oldukça sağlıklı ve zinde hissettiğini ifade ediyor.

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2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor'' - 2

“Çocuk sahibi olma fikri, eşimde de bende de bir takıntı haline gelmişti'' diyen Caldwell, aşırı kilolu olduğu için baba olma ihtimalinin azaldığını öğrenince kendisini diyet ve spora adadı.

''İnsanlar, sihir yaptığımı düşünüyor ancak gerçek şu ki, aşırı yemekten kaçınmak gerçekten önemli. Etobur diyet, bazı insanlar için oldukça zor olabilir'' ifadelerini kullanan genç adam, 1 ay boyunca biftek ve tütsülenmiş dana göğsü gibi yiyecekler tüketti.

Isaiah Caldwell, etobur diyet sayesinde psikolojik olarak daha iyi hissettiğini de ileri sürdü.

2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor'' - 3

10 ay sonunda beslenmesine meyve ve süt ürünleri eklediğini belirten Isaiah Caldwell, ağırlık antrenmanlarına başladı. Bu şekilde toplamda 95 kilo verdi.

2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor'' - 4

Caldwell, zayıflamak isteyenlere, ''Eğer başarısız olacağınızı düşünüyorsanız, bir zamanlar benim de böyle hissettiğimi bilin'' sözleriyle seslendi.

2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor'' - 5

Ancak bilim insanları, ABD'li gencin uyguladığı etobur diyetin sağlıklı bir tercih olmadığını ifade ediyor. Cleveland Clinic uzmanları, bu diyetin kilo kaybı, ruh hali iyileşmesi ve kan şekeri düzenlemesi gibi faydaları olduğunu kabul etse de, lif eksikliği ve fazla doymuş yağ tüketiminin kalp hastalıklarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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