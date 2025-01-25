2 yılda 95 kilo verdi: ''Herkes sihir yaptığımı sanıyor''

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Isaiah Caldwell, çocuk sahibi olmak istiyordu ancak kilo problemi, bu hayalinin önünde ciddi bir engeldi. 190 kilo olan Caldwell, katı bir etobur diyet ile 2 yılda yaklaşık 100 kilo verdi.

Sadece et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar tüketen genç adam, şimdilerde oldukça sağlıklı ve zinde hissettiğini ifade ediyor.