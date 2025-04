20 yaşındaki genç Türkiye'yi temsil ediyor: 10 yaşından beri arp çalıyor

Konservatuar ile müzik hayatına başladığını belirten Ada Can Ata, annesi ve babası müzik öğretmeni olduğu için çocukluğumdan beri evde müzik olduğunu söyledi. Arp çalmaya 10 yaşında başladığını ve şu anda Berklee College of Music’te 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Ata, "Arp, daha çok klasik müziğin yapıldığı bir enstrüman fakat ben şu an jaz okuyorum. Arp, 47 telden oluşuyor ve dünyanın en eski çalgılarından bir tanesi. Alt tarafta 7 tane pedalım var. Pedallar sesleri tizleştirip pesleştirmek için kullanılıyor. Yani sadece burada gördüğünüzden ibaret değil. Arp çaldığımı duyan herkesten, ‘Arp mı? Şu meleklerin çaldığı şey mi?’ yorumunu çok alıyorum. Gerçekten ilginç bir sohbet kaynağı oluşturuyor" dedi.