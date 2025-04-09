20 yaşındaki genç Türkiye'yi temsil ediyor: 10 yaşından beri arp çalıyor
Eskişehir'de küçüklüğünden bu yana çaldığı dünyanın en eski enstrümanlardan birisi olan arp ile tüm dikkatleri üzerine toplayan 20 yaşındaki Ada Can Ata, hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerde sahne alıyor.
Aslen Eskişehirli olan Ada Can Ata, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Boston eyaletinde bulunan Berklee College of Music’te üniversite okuyor. Hem annesinin hem de babasının müzik öğretmeni olması nedeniyle küçüklüğünden beri müzikle iç içe olan Ata, 10 yaşından bu yana arp çalıyor. Dünyanın en eski enstrümanlarından birisi olan ve büyüklüğü ile göze çarpan arp ile bütünleştiğini ifade eden genç sanatçı, zaman zaman çeşitli ülkelerde sahne alıyor. Bazen annesi ile de sahne aldıklarını belirten Ata, bir Türk sanatçı olarak ülkesini temsil etmeyi sürdürmeyi hedefliyor.