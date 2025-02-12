20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi

29 yaşındaki Jodie Shaw, 6 yaşından beri beslenmeyle ilgili sorunlar yaşıyor. ARFID olarak bilinen nadir bir rahatsızlığa sahip olan genç kadın, 20 yıldır tek tükettiği besinin patates olduğunu ve bu durumun, hayat kalitesini düşürdüğünü anlattı.

20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi - 1

Patatesi kızartma, haşlama, püre olmak üzere pek çok şekilde tercih ettiğini belirten Shaw, hastalığı nedeniyle oldukça iştahsız olduğunu ve sadece hayatta kalmak için yemek yediğini söyledi.

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20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi - 2

ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), kişinin belirli yiyecek türlerinden kaçınması ve tükettiği toplam miktarın sınırlı olmasıyla tanımlanan bir bozukluktur. Jodie Shaw, ARFID nedeniyle özellikle folat, D vitamini ve demir gibi önemli bileşiklerin eksikliğini yaşadığını, bu durumun da kendisini bitkin düşürdüğünü anlattı.

What's the Jam'e konuşan genç kadın, yemek fobisinin zamanla zihinsel bir engele dönüştüğünü ve sürekli karbonhidrat tükettiği için yüksek kolesterol problemiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi - 3

2022 yılında ARFID teşhisi konan Jodie Shaw, rahatsızlığıyla başa çıkabilmek için terapi gördü ancak tam anlamıyla başarılı olamadı.

ARFID nedeniyle hayat kalitesinin düşük olduğunu belirten Shaw, ''Yemek yemenin tadına varabilmeyi çok isterdim'' dedi.

Beslenme tarzının genel sağlığını olumsuz etkilemesinden endişelenen genç kadın, "Besin değeri düşük besinler tüketmem, kalbimi zorlayabilir. Ayrıca beyin sisine de yol açabilir'' şeklinde konuştu.

20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi - 4

Dışarıda yemek yerken genellikle iki porsiyon patates kızartması veya patates püresi sipariş ettiğini söyleyen Shaw, bu durumdan utanç duyduğunu anlattı.

20 yıldır ARFID ile mücadele eden Jodia Shaw, hastalık hakkında daha fazla farkındalık yaratabilmek için zorlu sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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