20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi

ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), kişinin belirli yiyecek türlerinden kaçınması ve tükettiği toplam miktarın sınırlı olmasıyla tanımlanan bir bozukluktur. Jodie Shaw, ARFID nedeniyle özellikle folat, D vitamini ve demir gibi önemli bileşiklerin eksikliğini yaşadığını, bu durumun da kendisini bitkin düşürdüğünü anlattı.

What's the Jam'e konuşan genç kadın, yemek fobisinin zamanla zihinsel bir engele dönüştüğünü ve sürekli karbonhidrat tükettiği için yüksek kolesterol problemiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.