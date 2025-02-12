20 yıldır sadece patates yiyor: Nadir görülen yemek fobisi hayatını kabusa çevirdi
29 yaşındaki Jodie Shaw, 6 yaşından beri beslenmeyle ilgili sorunlar yaşıyor. ARFID olarak bilinen nadir bir rahatsızlığa sahip olan genç kadın, 20 yıldır tek tükettiği besinin patates olduğunu ve bu durumun, hayat kalitesini düşürdüğünü anlattı.
Patatesi kızartma, haşlama, püre olmak üzere pek çok şekilde tercih ettiğini belirten Shaw, hastalığı nedeniyle oldukça iştahsız olduğunu ve sadece hayatta kalmak için yemek yediğini söyledi.