2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
Dün gece sahiplerini bulan Amerikan Müzik Ödülleri'nde, kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı stilleri...
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1Rita Ora
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2Taylor Swift
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3Jennifer Lopez
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4Amber Heard
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5Ciara
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6Post Malone
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7Heidi Klum
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8Leighton Meester
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9Carrie Underwood
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10John Stamos
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11Cardi B
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12Lauren Jauregui
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13Camilla Cabello
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14NCT 127
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15Ashlee Simpson
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16Tyra Banks
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17Dua Lipa
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18Shawn Mendes
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19Vanessa Hudgens
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20Sibley Scoles