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2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

ntv.com.tr

Dün gece sahiplerini bulan Amerikan Müzik Ödülleri'nde, kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı stilleri...

  • 1

    Rita Ora
  • 2

    Taylor Swift
  • 3

    Jennifer Lopez
  • 4

    Amber Heard
  • 5

    Ciara
  • 6

    Post Malone
  • 7

    Heidi Klum
  • 8

    Leighton Meester
  • 9

    Carrie Underwood
  • 10

    John Stamos
  • 11

    Cardi B
  • 12

    Lauren Jauregui
  • 13

    Camilla Cabello
  • 14

    NCT 127
  • 15

    Ashlee Simpson
  • 16

    Tyra Banks
  • 17

    Dua Lipa
  • 18

    Shawn Mendes
  • 19

    Vanessa Hudgens
  • 20

    Sibley Scoles
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