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2018 dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı

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Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Osteria Francescana, aynı zamandan Avrupa’nın da en iyisi seçildi. Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı ödülünü kazanan New York’taki Eleven Madison Park, bu yıl dördüncü sıradan listeye girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları...

  • 1

    100. LASALI

    RIO DE JANEIRO, BREZİLYA

  • 2

    99. LEO

    BOGOTÁ, KOLOMBİYA

  • 3

    98. 108

    KOPENHAG, DANİMARKA

  • 4

    97. ATELIER

    MÜNİH, ALMANYA

  • 5

    96. DIVERXO

    MADRİD, İSPANYA

  • 6

    95. ENIGMA

    BARSELONA, İSPANYA

  • 7

    94. ALO

    TORONTO, KANADA

  • 8

    93. 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA

    HONG KONG, ÇİN

  • 9

    92. L'EFFERVESCENCE

    TOKYO, JAPONYA

  • 10

    91. SINGLETHREAD

    HEALDSBURG, ABD

  • 11

    90. INDIAN ACCENT

    YENİ DELHİ, HİNDİSTAN

  • 12

    89. THE JANE

    ANTWERP, BELÇİKA

  • 13

    88. NOBELHART & SCHMUTZIG

    BERLİN, ALMANYA

  • 14

    87. MANÍ

    SÃO PAULO, BREZİLYA

  • 15

    86. THE FRENCH LAUNDRY

    YOUNTVILLE, ABD 

  • 16

    85. LE COUCOU

    NEW YORK, ABD 

  • 17

    84. ST JOHN

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 18

    83. ESTELA

    NEW YORK, ABD 

  • 19

    82. HEDONE

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 20

    81. PER SE

    NEW YORK, ABD 

  • 21

    80. LUNG KING HEEN

    HONG KONG, ÇİN 

  • 22

    79. A CASA DO PORCO

    SÃO PAULO, BREZİLYA 

  • 23

    78. MINGLES

    SEUL, KORE 

  • 24

    77. ELKANO

    GETARIA, İSPANYA

  • 25

    76. MARTIN BERASATEGUI

    LASARTE-ORIA, İSPANYA

  • 26

    75. BELCANTO

    LİZBON, PORTEKİZ 

  • 27

    74. THE FAT DUCK

    BRAY, İNGİLTERE 

  • 28

    73. AQUA

    WOLFSBURG, ALMANYA 

  • 29

    72. TWINS GARDEN

    MOSKOVA, RUSYA

  • 30

    71. RELAE

    KOPENHAG, DANİMARKA

  • 31

    70. SELFIE

    MOSKOVA, RUSYA

  • 32

    69. CHEF'S TABLE AT BROOKLYN FARE

    NEW YORK, ABD

  • 33

    68. QUIQUE DACOSTA

    DENIA, İSPANYA 

  • 34

    67. FÄVIKEN

    JÄRPEN, İSVEÇ 

  • 35

    66. VENDÔME

    BERGISCH GLADBACH, ALMANYA 

  • 36

    65. FRANTZÉN

    STOCKHOLM, İSVEÇ 

  • 37

    64. SUD777

    MEXICO CITY, MEKSİKA 

  • 38

    63. HOF VAN CLEVE

    KRUISHOUTEM, BELÇİKA 

  • 39

    62. MOMOFUKU KO

    NEW YORK, ABD 

  • 40

    61. BURNT ENDS

    SİNGAPUR 

  • 41

    60. TEGUI

    BUENOS AIRES, ARJANTİN 

  • 42

    59. FLORILÈGE

    TOKYO, JAPONYA 

  • 43

    58. BRAE

    BIRREGURRA, AVUSTRALYA

  • 44

    57. NERUA

    BILBAO, İSPANYA 

  • 45

    56. AMBER

    HONG KONG, ÇİN

  • 46

    55. DON JULIO

    BUENOS AIRES, ARJANTİN

  • 47

    54. SÜHRING

    BANGKOK, TAYLAND 

  • 48

    53. BENU

    SAN FRANCISCO, ABD 

  • 49

    52. L'ASTRANCE

    PARİS, FRANSA 

  • 50

    51. DE LIBRIJE

    ZWOLLE, HOLLANDA 

  • 51

    50. THE TEST KITCHEN

    CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA

  • 52

    49. NAHM

    BANGKOK, TAYLAND

  • 53

    48. HIŠA FRANKO

    KOBARID, SLOVENYA

  • 54

    47. SCHLOSS SCHAUENSTEIN

    FÜRSTENAU, İSVİÇRE

  • 55

    46. SAISON

    SAN FRANCISCO, ABD

  • 56

    45. DINNER BY HESTON BLUMENTHAL

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 57

    44. MİKLA

    İSTANBUL, TÜRKİYE

  • 58

    43. AZURMENDI

    LARRABETZU, İSPANYA

  • 59

    42. THE LEDBURY

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 60

    41. NIHONRYORI RYUGIN

    TOKYO, JAPONYA

  • 61

    40. SEPTIME

    PARİS, FRANSA 

  • 62

    39. ASTRID Y GASTÓN

    LIMA, PERU

  • 63

    38. LYLE'S

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 64

    37. RESTAURANT TIM RAUE

    BERLİN, ALMANYA

  • 65

    36. REALE

    CASTEL DI SANGRO, İTALYA

  • 66

    35. MAAEMO

    OSLO, NORVEÇ 

  • 67

    34. ALINEA

    CHICAGO, ABD

  • 68

    33. THE CLOVE CLUB

    LONDRA, İNGİLTERE 

  • 69

    32. TICKETS

    BARCELON, İSPANYA

  • 70

    31. ARZAK

    SAN SEBASTIAN, İSPANYA 

  • 71

    30. D.O.M.

    SÃO PAULO, BREZİLYA

  • 72

    29. ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN

    PARİS, FRANSA

  • 73

    28. ODETTE

    SİNGAPUR 

  • 74

    27. BORAGÓ

    SANTIAGO, ŞİLİ

  • 75

    26. LE BERNARDIN

    NEW YORK, ABD 

  • 76

    25. COSME

    NEW YORK, ABD

  • 77

    24. ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET

    SHANGHAI, ÇİN 

  • 78

    23. LE CALANDRE

    RUBANO, İTALYA 

  • 79

    22. NARISAWA

    TOKYO, JAPONYA 

  • 80

    21. ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE

    PARİS, FRANSA

  • 81

    20. ATTICA

    MELBOURNE, AVUSTRALYA

  • 82

    19. GERANIUM

    KOPENHAG, DANİMARKA 

  • 83

    18. DISFRUTAR

    BARCELONA, İSPANYA

  • 84

    17. DEN

    TOKYO, JAPONYA

  • 85

    16. PIAZZA DUOMO

    ALBA, İTALYA

  • 86

    15. WHITE RABBIT

    MOSKOVA, RUSYA

  • 87

    14. STEIRERECK

    VİYANA, AVUSTURYA

  • 88

    13. PUJOL

    MEXICO CITY, MEKSİKA

  • 89

    12. BLUE HILL AT STONE BARNS

    POCANTICO HILLS, ABD

  • 90

    11. QUINTONIL

    MEXICO CITY, MEKSİKA

  • 91

    10. ASADOR ETXEBARRI

    AXPE, İSPANYA

  • 92

    9. MUGARITZ

    SAN SEBASTIAN, İSPANYA

  • 93

    8. ARPÈGE

    PARİS, FRANSA

  • 94

    7. MAIDO

    LIMA, PERU

  • 95

    6. CENTRAL

    LIMA, PERU

  • 96

    5. GAGGAN

    BANGKOK, TAYLAND

  • 97

    4. ELEVEN MADISON PARK

    NEW YORK, ABD

  • 98

    3. MIRAZUR

    MENTON, FRANSA

  • 99

    2. EL CELLER DE CAN ROCA

    GIRONA, İSPANYA

  • 100

    1. OSTERIA FRANCESCANA

    MODENA, İTALYA

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