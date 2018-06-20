2018 dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
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Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Osteria Francescana, aynı zamandan Avrupa’nın da en iyisi seçildi. Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı ödülünü kazanan New York’taki Eleven Madison Park, bu yıl dördüncü sıradan listeye girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları...
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1
100. LASALI
RIO DE JANEIRO, BREZİLYA
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2
99. LEO
BOGOTÁ, KOLOMBİYA
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3
98. 108
KOPENHAG, DANİMARKA
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4
97. ATELIER
MÜNİH, ALMANYA
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5
96. DIVERXO
MADRİD, İSPANYA
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6
95. ENIGMA
BARSELONA, İSPANYA
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7
94. ALO
TORONTO, KANADA
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8
93. 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA
HONG KONG, ÇİN
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9
92. L'EFFERVESCENCE
TOKYO, JAPONYA
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10
91. SINGLETHREAD
HEALDSBURG, ABD
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11
90. INDIAN ACCENT
YENİ DELHİ, HİNDİSTAN
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12
89. THE JANE
ANTWERP, BELÇİKA
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13
88. NOBELHART & SCHMUTZIG
BERLİN, ALMANYA
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14
87. MANÍ
SÃO PAULO, BREZİLYA
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15
86. THE FRENCH LAUNDRY
YOUNTVILLE, ABD
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16
85. LE COUCOU
NEW YORK, ABD
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17
84. ST JOHN
LONDRA, İNGİLTERE
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18
83. ESTELA
NEW YORK, ABD
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19
82. HEDONE
LONDRA, İNGİLTERE
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20
81. PER SE
NEW YORK, ABD
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21
80. LUNG KING HEEN
HONG KONG, ÇİN
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22
79. A CASA DO PORCO
SÃO PAULO, BREZİLYA
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23
78. MINGLES
SEUL, KORE
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24
77. ELKANO
GETARIA, İSPANYA
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25
76. MARTIN BERASATEGUI
LASARTE-ORIA, İSPANYA
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26
75. BELCANTO
LİZBON, PORTEKİZ
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27
74. THE FAT DUCK
BRAY, İNGİLTERE
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28
73. AQUA
WOLFSBURG, ALMANYA
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29
72. TWINS GARDEN
MOSKOVA, RUSYA
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30
71. RELAE
KOPENHAG, DANİMARKA
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31
70. SELFIE
MOSKOVA, RUSYA
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32
69. CHEF'S TABLE AT BROOKLYN FARE
NEW YORK, ABD
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33
68. QUIQUE DACOSTA
DENIA, İSPANYA
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34
67. FÄVIKEN
JÄRPEN, İSVEÇ
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35
66. VENDÔME
BERGISCH GLADBACH, ALMANYA
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36
65. FRANTZÉN
STOCKHOLM, İSVEÇ
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37
64. SUD777
MEXICO CITY, MEKSİKA
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38
63. HOF VAN CLEVE
KRUISHOUTEM, BELÇİKA
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39
62. MOMOFUKU KO
NEW YORK, ABD
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40
61. BURNT ENDS
SİNGAPUR
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41
60. TEGUI
BUENOS AIRES, ARJANTİN
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42
59. FLORILÈGE
TOKYO, JAPONYA
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43
58. BRAE
BIRREGURRA, AVUSTRALYA
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44
57. NERUA
BILBAO, İSPANYA
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45
56. AMBER
HONG KONG, ÇİN
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46
55. DON JULIO
BUENOS AIRES, ARJANTİN
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47
54. SÜHRING
BANGKOK, TAYLAND
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48
53. BENU
SAN FRANCISCO, ABD
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49
52. L'ASTRANCE
PARİS, FRANSA
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50
51. DE LIBRIJE
ZWOLLE, HOLLANDA
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51
50. THE TEST KITCHEN
CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA
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52
49. NAHM
BANGKOK, TAYLAND
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53
48. HIŠA FRANKO
KOBARID, SLOVENYA
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54
47. SCHLOSS SCHAUENSTEIN
FÜRSTENAU, İSVİÇRE
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55
46. SAISON
SAN FRANCISCO, ABD
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56
45. DINNER BY HESTON BLUMENTHAL
LONDRA, İNGİLTERE
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57
44. MİKLA
İSTANBUL, TÜRKİYE
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58
43. AZURMENDI
LARRABETZU, İSPANYA
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59
42. THE LEDBURY
LONDRA, İNGİLTERE
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60
41. NIHONRYORI RYUGIN
TOKYO, JAPONYA
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61
40. SEPTIME
PARİS, FRANSA
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62
39. ASTRID Y GASTÓN
LIMA, PERU
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63
38. LYLE'S
LONDRA, İNGİLTERE
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64
37. RESTAURANT TIM RAUE
BERLİN, ALMANYA
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65
36. REALE
CASTEL DI SANGRO, İTALYA
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66
35. MAAEMO
OSLO, NORVEÇ
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67
34. ALINEA
CHICAGO, ABD
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68
33. THE CLOVE CLUB
LONDRA, İNGİLTERE
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69
32. TICKETS
BARCELON, İSPANYA
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70
31. ARZAK
SAN SEBASTIAN, İSPANYA
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71
30. D.O.M.
SÃO PAULO, BREZİLYA
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72
29. ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN
PARİS, FRANSA
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73
28. ODETTE
SİNGAPUR
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74
27. BORAGÓ
SANTIAGO, ŞİLİ
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75
26. LE BERNARDIN
NEW YORK, ABD
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76
25. COSME
NEW YORK, ABD
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77
24. ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET
SHANGHAI, ÇİN
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78
23. LE CALANDRE
RUBANO, İTALYA
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79
22. NARISAWA
TOKYO, JAPONYA
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80
21. ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE
PARİS, FRANSA
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81
20. ATTICA
MELBOURNE, AVUSTRALYA
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82
19. GERANIUM
KOPENHAG, DANİMARKA
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83
18. DISFRUTAR
BARCELONA, İSPANYA
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84
17. DEN
TOKYO, JAPONYA
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85
16. PIAZZA DUOMO
ALBA, İTALYA
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86
15. WHITE RABBIT
MOSKOVA, RUSYA
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87
14. STEIRERECK
VİYANA, AVUSTURYA
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88
13. PUJOL
MEXICO CITY, MEKSİKA
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89
12. BLUE HILL AT STONE BARNS
POCANTICO HILLS, ABD
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90
11. QUINTONIL
MEXICO CITY, MEKSİKA
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91
10. ASADOR ETXEBARRI
AXPE, İSPANYA
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92
9. MUGARITZ
SAN SEBASTIAN, İSPANYA
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93
8. ARPÈGE
PARİS, FRANSA
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94
7. MAIDO
LIMA, PERU
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95
6. CENTRAL
LIMA, PERU
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96
5. GAGGAN
BANGKOK, TAYLAND
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97
4. ELEVEN MADISON PARK
NEW YORK, ABD
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98
3. MIRAZUR
MENTON, FRANSA
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99
2. EL CELLER DE CAN ROCA
GIRONA, İSPANYA
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100
1. OSTERIA FRANCESCANA
MODENA, İTALYA