2018 Kolombiya Güzeli seçildi
Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Dün akşam yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması’nda Kolombiya'nın en güzel kızı Valeria Morales oldu.
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Kainat Güzellik Yarışması’nın dereceye giren isimleri arasında pek çok defa Kolombiyalı güzeller oldu.
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Dün akşam yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması’nda Kolombiya'nın en güzel kızı belli oldu.
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İspanyolcada Senorita Colombia olarak adlandırılan ülkenin güzellik yarışmasında birinci, Valle şehrinden katılan Valeria Morales oldu.
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20 yaşındaki Morales, 1.73 metre boyunda ve 86-63-90 cm ölçülerinde.
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Morales, Amerika'da bir üniversitede sosyal iletişim okuyor.
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Yeni güzel tacını geçen yılın birincisi Laura Gonzales'ten devraldı.
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İsminin açıklanmasını beklerken büyük heyecan yaşayan Morales, birinci olduğunu öğrenince çok sevindi.
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Valeria Morales, 16 Aralık’ta Tayland’da yapılacak olan Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı.
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9İşte törenden yansıyan kareler...
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