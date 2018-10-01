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2018 Kolombiya Güzeli seçildi

Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Dün akşam yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması’nda Kolombiya'nın en güzel kızı Valeria Morales oldu.

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    Kainat Güzellik Yarışması’nın dereceye giren isimleri arasında pek çok defa Kolombiyalı güzeller oldu.

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    Dün akşam yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması’nda Kolombiya'nın en güzel kızı belli oldu.

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    İspanyolcada Senorita Colombia olarak adlandırılan ülkenin güzellik yarışmasında birinci, Valle şehrinden katılan Valeria Morales oldu.

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    20 yaşındaki Morales, 1.73 metre boyunda ve 86-63-90 cm ölçülerinde.

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    Morales, Amerika'da bir üniversitede sosyal iletişim okuyor.

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    Yeni güzel tacını geçen yılın birincisi Laura Gonzales'ten devraldı.

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    İsminin açıklanmasını beklerken büyük heyecan yaşayan Morales, birinci olduğunu öğrenince çok sevindi.

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    Valeria Morales, 16 Aralık’ta Tayland’da yapılacak olan Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı.

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    İşte törenden yansıyan kareler...
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