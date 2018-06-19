2018 MTV Film ve TV Ödülleri kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nde kazananlar kadar ünlülerin kıyafetleri ve kırmızı halı pozları da konuşuldu. Törenin sunucusu ve en iyi komedi oyuncusu ödülünü kazanan Tiffany Haddish, kırmızı halının en eğlenceli ismi olurken, en iyi reality dizisi ödülünü kazanan Kim Kardashian kırmızı halının en şık isimleri arasında gösterildi. İşte 2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...
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1Kim Kardashian
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2Tiffany Haddish
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3Chris Pratt
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4Olivia Munn
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5Chadwick Boseman
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6Alison Brie
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7Michael B. Jordan
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8Lady Gaga
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9Zendaya
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10Halsey
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11Mandy Moore
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12Kristen Bell
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13Zazie Beetz
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14Lili Reinhart
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152018 MTV Film ve TV Ödülleri kırmızı halı şıklığı