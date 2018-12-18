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2018 Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ve New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nde ise üç ödülle dönen Roma filmi 2018 Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde de geceye damga vurarak dört ödül aldı. Törende The Favourite ve son yılların en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen Mission: Impossible – Fallout ise ikişer ödülün sahibi oldu. İşte detaylar Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde kazananlar...

  • 1

    En İyi Film: Roma
    En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma
    En İyi Erkek Oyuncu: Ethan Hawke – First Reformed 
    En İyi Kadın Oyuncu: Toni Collette – Hereditary
  • 2

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?
    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King – If Beale Street Could Talk
    En İyi Oyuncu Kadrosu: Widows
    En İyi Senaryo: The Favourite – Deborah Davis & Tony McNamara
  • 3


    En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse
    En İyi Yabancı Film: Roma
    En İyi Belgesel: Free Solo
    En İyi Sinematografi: Roma
  • 4

    En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther
    En İyi Kurgu: Mission: Impossible – Fallout
    En İyi Müzik: Mandy – Jóhann Jóhannsson
    En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Favourite
  • 5

    En İyi Görsel Efekt: Mission: Impossible – Fallout
    En İyi Genç Oyuncu (18 Yaş veya Altı): Elsie Fisher – Eighth Grade
    En İyi Kötü Adam: Erik Killmonger – Black Panther – Michael B. Jordan
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