2018 Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ve New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nde ise üç ödülle dönen Roma filmi 2018 Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde de geceye damga vurarak dört ödül aldı. Törende The Favourite ve son yılların en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen Mission: Impossible – Fallout ise ikişer ödülün sahibi oldu. İşte detaylar Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde kazananlar...
1
En İyi Film: Roma En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón – Roma En İyi Erkek Oyuncu: Ethan Hawke – First Reformed En İyi Kadın Oyuncu: Toni Collette – Hereditary
2
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me? En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King – If Beale Street Could Talk En İyi Oyuncu Kadrosu: Widows En İyi Senaryo: The Favourite – Deborah Davis & Tony McNamara
3
En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse En İyi Yabancı Film: Roma En İyi Belgesel: Free Solo En İyi Sinematografi: Roma
4
En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther En İyi Kurgu: Mission: Impossible – Fallout En İyi Müzik: Mandy – Jóhann Jóhannsson En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Favourite
5
En İyi Görsel Efekt: Mission: Impossible – Fallout En İyi Genç Oyuncu (18 Yaş veya Altı): Elsie Fisher – Eighth Grade En İyi Kötü Adam: Erik Killmonger – Black Panther – Michael B. Jordan