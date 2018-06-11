2018 Tony Ödülleri verildi (Kırmızı halıda şıklık yarışı)
ntv.com.tr
Tiyatronun Oscar’ları olarak anılan Tony Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Gecede ödüller kadar kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu. İşte 72. Tony Ödülleri’nin kazananları ve kırmızı halı görünümleri...
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1
Amerikan tiyatro Oscar’ları olarak bilinen Tony Ödülleri bu yıl 72’nci kez sahiplerini buldu.
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2New York’ta düzenlenen gecede en iyi oyun ödülü Harry Potter and the Cursed Child’a verilirken, en iyi müzikal The Band's Visit oyunu seçildi.
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3
En iyi erkek oyuncu Angels in America’daki performansıyla Andrew Garfield seçildi.
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4
En iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi, Edward Albee's Three Tall Women oyununun başrol oyuncusu Glenda Jackson oldu.
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5
En iyi müzikal erkek oyuncusu The Band's Visit’in başrol oyuncusu Tony Shalhoub seçildi.
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6
En iyi müzikal kadın oyuncusu da yine aynı oyundan Katrina Lenk oldu.
İşte gecenin kırmızı halısından yansıyanlar...
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7Kerry Washington
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8Tiffany Haddish
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9Tina Fey
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10Amy Schumer
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11Katharine McPhee
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12Michael Cera
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13Jim Parsons ve eşi Todd Spiewak
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14Uzo Aduba
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15Anna Wintour