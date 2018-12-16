2018 Venezuela Güzeli seçildi
ntv.com.tr
Güzellik kraliçeleriyle ünlü Venezuela, 2018’in en güzel kızını seçti. Miss Venezuela seçilen Isabella Rodriguez, kazandığını duyunca çığlık atıp ağladı.
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Kainat ve dünya güzellerinin çıktığı ülke Venezuela, bu yılın en güzel kızını seçti.
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2018 Venezuela Güzellik Kraliçesi, Isabella Rodriguez oldu.
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Rodriguez, toplam 25 yarışmacının katıldığı yarışmada Portuguesa eyaletini temsil etti.
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Sonuçlar açıklanırken çok heyecanlı olduğu görülen Rodriguez, kraliçe seçildiğini duyunca sevinç çığlıkları atıp gözyaşlarına boğuldu.
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5Yarışmaya Venezuela'nın 24 eyaletini temsilen adaylar katılmıştı.
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İşte Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yapılan yarışmadan yansıyanlar...
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