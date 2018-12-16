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2018 Venezuela Güzeli seçildi

ntv.com.tr

Güzellik kraliçeleriyle ünlü Venezuela, 2018’in en güzel kızını seçti. Miss Venezuela seçilen Isabella Rodriguez, kazandığını duyunca çığlık atıp ağladı.

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    Kainat ve dünya güzellerinin çıktığı ülke Venezuela, bu yılın en güzel kızını seçti.

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    2018 Venezuela Güzellik Kraliçesi, Isabella Rodriguez oldu.

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    Rodriguez, toplam 25 yarışmacının katıldığı yarışmada Portuguesa eyaletini temsil etti.

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    Sonuçlar açıklanırken çok heyecanlı olduğu görülen Rodriguez, kraliçe seçildiğini duyunca sevinç çığlıkları atıp gözyaşlarına boğuldu. 

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    Yarışmaya Venezuela'nın 24 eyaletini temsilen adaylar katılmıştı.
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    İşte Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yapılan yarışmadan yansıyanlar...

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