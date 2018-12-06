2018 yılında hakkında en çok tweet atılan 10 ünlü
ntv.com.tr
Twitter, yılın hakkında en çok tweet atılan ünlülerini açıkladı. Hakkında Twitter’da en çok mesaj yazılan ünlü, şöhreti dünyaya yayılan Koreli pop grubu oldu. İşte Twitter’da 2018 yılına damga vuran 10 ünlü...
-
1
10. Nicki Minaj (@NickiMinaj)
-
2
9. Park Ji-min (@jiminpark07)
-
3
8. Beyoncé (@Beyonce)
-
4
7. Cardi B (@iamCardiB)
-
5
6. Ariana Grande (@ArianaGrande)
-
6
5. EXO (@weareoneEXO)
-
7
4. Drake (@Drake)
-
8
3. Kanye West (@KanyeWest)
-
9
2. LeBron James (@KingJames)
-
10
1. BTS (@BTS_twt)