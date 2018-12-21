2018 yılının en şık giyinen kadınları
ntv.com.tr
İngiliz Vogue dergisi 2018 yılında kırmızı halının kuralını yazan kadınları belirledi. 2018’in en şık ve en stili sahibi kadınları listesinde Rihanna, Lady Gaga, Meghan Markle gibi isimler yer aldı. İngiliz basını, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın girdiği listeye Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın girememesine vurgu yaptı. Oysa geçen yıl Kate Middleton için aynı listede övgüler yağdırılmıştı. İşte Vogue’a göre 2018 yılında en şık giyinen 10 kadın...
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1
Tracee Ellis Ross
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2
Tracee Ellis Ross
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3
Lady Gaga
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4
Lady Gaga
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5
Meghan Markle
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6
Meghan Markle
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7
Zoë Kravitz
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8
Zoë Kravitz
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9
Zendaya
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10
Zendaya
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11
Paloma Elsesser
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12
Paloma Elsesser
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13
Saoirse Ronan
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14
Saoirse Ronan
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15
Rihanna
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16
Rihanna
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17
Emma Stone
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18
Emma Stone
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19
Gemma Chan
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20
Gemma Chan