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2018 yılının en şık giyinen kadınları

ntv.com.tr

İngiliz Vogue dergisi 2018 yılında kırmızı halının kuralını yazan kadınları belirledi. 2018’in en şık ve en stili sahibi kadınları listesinde Rihanna, Lady Gaga, Meghan Markle gibi isimler yer aldı. İngiliz basını, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın girdiği listeye Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın girememesine vurgu yaptı. Oysa geçen yıl Kate Middleton için aynı listede övgüler yağdırılmıştı. İşte Vogue’a göre 2018 yılında en şık giyinen 10 kadın...

  • 1

    Tracee Ellis Ross

    Tracee Ellis Ross
  • 2

    Tracee Ellis Ross

    Tracee Ellis Ross
  • 3

    Lady Gaga

    Lady Gaga
  • 4

    Lady Gaga

    Lady Gaga
  • 5

    Meghan Markle

    Meghan Markle
  • 6

    Meghan Markle

    Meghan Markle
  • 7

    Zoë Kravitz

    Zoë Kravitz
  • 8

    Zoë Kravitz

    Zoë Kravitz
  • 9

    Zendaya

    Zendaya
  • 10

    Zendaya

    Zendaya
  • 11

    Paloma Elsesser

    Paloma Elsesser
  • 12

    Paloma Elsesser

    Paloma Elsesser
  • 13

    Saoirse Ronan

    Saoirse Ronan
  • 14

    Saoirse Ronan

    Saoirse Ronan
  • 15

    Rihanna

    Rihanna
  • 16

    Rihanna

    Rihanna
  • 17

    Emma Stone

    Emma Stone
  • 18

    Emma Stone

    Emma Stone
  • 19

    Gemma Chan

    Gemma Chan
  • 20

    Gemma Chan

    Gemma Chan
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