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2018'de evlenen ünlüler

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2018 yılı boyunca ünlüler arasından pek çok isim dünyaevine girdi. İşte, ilişkilerini evlilikle taçlandıran dünyaca ünlü yıldızlar...

  • 1

    PRIYANKA CHOPRA VE NICK JONAS

    PRIYANKA CHOPRA VE NICK JONAS
  • 2

    QUENTIN TARANTINO VE DANIELLA PICK

    QUENTIN TARANTINO VE DANIELLA PICK
  • 3

    HAFBÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON VE KELSEY HENSON

    HAFBÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON VE KELSEY HENSON
  • 4

    MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY

    MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY
  • 5

    KARLIE KLOSS VE JOSHUA KUSHNER

    KARLIE KLOSS VE JOSHUA KUSHNER
  • 6

    PRENSES EUGENIE VE JACK BROOKSBANK

    PRENSES EUGENIE VE JACK BROOKSBANK
  • 7

    GWYNETH PALTROW VE BRAD FALCHUK

    GWYNETH PALTROW VE BRAD FALCHUK
  • 8

    JUSTIN BIEBER VE HAILEY BALDWIN

    JUSTIN BIEBER VE HAILEY BALDWIN
  • 9

    HILARY SWANK VE PHILIP SCHNEIDER

    HILARY SWANK VE PHILIP SCHNEIDER
  • 10

    2 CHAINZ VE KESHA WARD

    2 CHAINZ VE KESHA WARD
  • 11

    ROBIN WRIGHT VE CLEMENT GIRAUDET

    ROBIN WRIGHT VE CLEMENT GIRAUDET
  • 12

    KIT HARINGTON VE ROSE LESLIE

    KIT HARINGTON VE ROSE LESLIE
  • 13

    HUGH GRANT VE ANNA EBERSTEIN

    HUGH GRANT VE ANNA EBERSTEIN
  • 14

    SHANINA SHAIK VE DJ RUCKUS

    SHANINA SHAIK VE DJ RUCKUS
  • 15

    RICHARD GERE VE ALEJANDRA SILVA

    RICHARD GERE VE ALEJANDRA SILVA
  • 16

    EMILY RATAJKOWSKI VE SEBASTIAN BEAR-MCLARD

    EMILY RATAJKOWSKI VE SEBASTIAN BEAR-MCLARD
  • 17

    AMY SCHUMER VE CHRIS FISCHER

    AMY SCHUMER VE CHRIS FISCHER
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