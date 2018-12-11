2018'de evlenen ünlüler
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2018 yılı boyunca ünlüler arasından pek çok isim dünyaevine girdi. İşte, ilişkilerini evlilikle taçlandıran dünyaca ünlü yıldızlar...
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1
PRIYANKA CHOPRA VE NICK JONAS
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2
QUENTIN TARANTINO VE DANIELLA PICK
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3
HAFBÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON VE KELSEY HENSON
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4
MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY
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5
KARLIE KLOSS VE JOSHUA KUSHNER
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6
PRENSES EUGENIE VE JACK BROOKSBANK
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7
GWYNETH PALTROW VE BRAD FALCHUK
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8
JUSTIN BIEBER VE HAILEY BALDWIN
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9
HILARY SWANK VE PHILIP SCHNEIDER
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10
2 CHAINZ VE KESHA WARD
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11
ROBIN WRIGHT VE CLEMENT GIRAUDET
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12
KIT HARINGTON VE ROSE LESLIE
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13
HUGH GRANT VE ANNA EBERSTEIN
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14
SHANINA SHAIK VE DJ RUCKUS
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15
RICHARD GERE VE ALEJANDRA SILVA
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16
EMILY RATAJKOWSKI VE SEBASTIAN BEAR-MCLARD
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17
AMY SCHUMER VE CHRIS FISCHER