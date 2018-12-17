2018'in moda olayları

1 2018 Golden Globes'ta tanıklık ettik. Hatırlarsanız, gecenin tüm katılımcıları Time's Up hareketinin en son ve en güçlü eylemine'ta tanıklık ettik. Hatırlarsanız, gecenin tüm katılımcıları simsiyah giyinerek sessiz ve derinden bir protestoya imza atmıştı. Bunun güçlü bir dayanışma anı olduğunu savunan Hollywood'un yıldız kadın oyuncuları, siyah elbiseleriyle ikonik kırmızı halıyı siyah bir protesto sahasına dönüştürdüler.

2 2018'in en çok konuşulan moda olaylarından biri de Chiara Ferragni 'nin Maria Grazia Chiuri imzalı Dior gelinliğiydi. Paris'teki Dior atölyelerinde hazırlanan gelinliğin provaları da orada gerçekleşti. 400 metrelik kumaş kullanılan gelinliğin yapım aşamasıysa 600 saat sürmüştü.

3 Burberry, Riccardo Tisci’nin kreatif ekibinin başına geçtiğini bu yılın başlarında duyurmuş ve moda dünyası için sürpriz bir transfer gerçekleşmişti. Tisci bu transferin ardından yaptığı açıklamada, "Burberry’in İngiliz mirasına büyük bir saygı duyuyorum ve bu olağanüstü markanın potansiyeli konusunda heyecanlıyım" diyerek markanın köklerine bağlılığını vurgulamıştı. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra tasarımcı Burberry'nin yeni monogram ve logosunu paylaştı. Arşivlerden esinlenilen ve İngiliz sanat yönetmeni ve grafik tasarımcısı Peter Saville tarafından tasarlanan monogram, kurucu Thomas Burberry’nin iç içe geçmiş baş harflerinden oluşuyor. Turuncu, beyaz ve altın renkleri içinde barından logo, temiz bir sans-serif fontla birlikte modernize edilmiş.

4 2000'lerin başında Gucci Group henüz Kering'in bünyesine dahil olmamışken, Tom Ford tarafından bizzat göreve alındı Tomas Maier. Bay Ford bile zaman içerisinde kendi adını taşıyan markasıyla yeni bir moda yolculuğuna adım attı, fakat o Bottega Veneta'daki görevini başarıyla sürdürmeyi tercih etti. Aradan tam 17 yıl geçti ve Maier kreatif koltuğunu Daniel Lee'ye devretti.

5 Louis Vuitton'un Virgil Abloh transferi bu yılın en çok konuşulan moda olaylarından biriydi. 7 yıllık Kim Jones devrinin ardından, sürpriz bir şekilde Louis Vuitton'daki yeni görevine başlayan Abloh, yüksek modadaki demokratik açılımın en güzel örneği. Hem marka bünyesinde sanat direktörlüğü yapan ilk siyahi tasarımcı olması, hem de Off-White gibi sokak kültüründen ilham alan bir markanın vizyonunu oluşturması, modanın değişen dünyaya hızlıca ayak uydurduğunu gösteriyor.

6 Meghan Markle 'ın Givenchy tasarımı gelinliğini es geçmek mümkün mü? Yılın hatta tarihin en ikonik gelinliklerinden biriydi hiç şüphesiz. Hatta Clare Waight Keller'a The Fashion Awards 2018'de 'Yılın İngiliz Tasarımcısı Ödülü'nü kazandırdı.

7 Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady’sisiniz. Teksas’ta göçmen çocuklarının kaldığı bir merkezi ziyaret ediyorsunuz ve üzerinizde "Ben gerçekten umursamıyorum. Ya sen?" yazılı bir ceket var. Dünya basınının dikkattinden kaçmayan bu hadisenin baş kahramanını tahmin etmek güç değildi. Manşetleri süsleyen isim Melania Trump 'tı. Öyle ki, ceketin Zara'dan 39 dolara satın alınabiliyor olması bile, arka kısmında yer alan mesajın başlattığı tartışma konusunun önüne geçemedi.

8 Geçtigimiz yıl Jimmy Choo Plc'yi yaklaşık 1.2 milyar dolara bünyesine dahil eden Londra merkezli Michael Kors Holding Ltd., bu yıl Coach'un sahibi Tapestry Inc. şirketini satın alma işlemlerini başlattıktan sonra şimdi de Versace'nin sahibi. Kors, Kering veya LVMH kadar güçlü bir yapı kurabilir mi, bilemiyoruz lakin son 1 yıldır yaptığı yatırımlardan yola çıkarsak moda sektöründe stratejik bir büyüme hedeflediği kesin.

9 Kampanyalarında Çin kültürüne karşı kullanılan ırkçı motifler ve Stefano Gabbana'nın özel mesajlaşmalarında yer aldığı iddia edilen ırkçı söylemler yüzünden, Çinlilerden özür diledikleri bir video yayınlayan Stefano Gabbana ve Domenico Dolce de 2018'in en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Detayları buradan okuyabilirsiniz.