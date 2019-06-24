2019 BET Ödülleri kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
Afrikalı-Amerikalılar ile diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarının kutlandığı BET Ödül Töreni'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte Bet Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...
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1
CIARA
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2
RIHANNA
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3
H.E.R.
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4
LIL NAS X
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5
DRAYA MICHELE
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6
JOHN LEGEND
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7
YARA SHAHIDI
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8
BLAC CHYNA
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9
DJ KHALED
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10
MARY J. BLIGE
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11
TYGA
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12
LA LA ANTHONY
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13
SAWEETIE
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14
TANIKA RAY
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15
TETONA JACKSON