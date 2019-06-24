NTV

2019 BET Ödülleri kırmızı halı şıklığı

ntv.com.tr

Afrikalı-Amerikalılar ile diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarının kutlandığı BET Ödül Töreni'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte Bet Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...

  • 1

    CIARA

  • 2

    RIHANNA

  • 3

    H.E.R.

  • 4

    LIL NAS X

  • 5

    DRAYA MICHELE

  • 6

    JOHN LEGEND

  • 7

    YARA SHAHIDI

  • 8

    BLAC CHYNA

  • 9

    DJ KHALED

  • 10

    MARY J. BLIGE

  • 11

    TYGA

  • 12

    LA LA ANTHONY

  • 13

    SAWEETIE

  • 14

    TANIKA RAY

  • 15

    TETONA JACKSON

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin