2019 Breakthrough Ödülleri sahiplerini buldu

Bilim dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan Breakthrough Ödülleri, California'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ödül törenine onlarca bilim insanının yanı sıra ünlüler, sporcular ve müzisyenler de katıldı. Davetliler arasında en dikkat çeken isim ünlü model Adriana Lima oldu. İşte Breakthrough Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...

ntv.com.tr 04.11.2019 - 15:11 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 15:22

Dün gece California'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan Breakthrough Ödülleri'nde, Breakthrough Yaşam Bilimleri Ödülü, nörolojik hastalıkların anlaşılmasına katkıda bulunan çalışmalarından dolayı Jeffrey M. Friedman, F. Ulrich Hartl, Arthur L. Horwich, David Julius ve Virginia Man-Yee Lee'ye verildi.

Matematik Ödülü’ne Alex Eskin layık görülürken, Temel Fizik Ödülü, 20 ülkedeki 60 kurumu temsil eden Event Horizon Telescope Collaboration araştırma grubunun 347 üyesine verildi.

Dünyanın dört bir yanındaki teleskopların oluşturduğu bir teleskop ağı olan Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) 10 Nisan 2019’da ilk karadelik fotoğrafını yayınlamıştı. Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik alanlarında çığır açan Breakthrough Ödülleri’ne layık görülen araştırmacıların her birine 3 milyon ABD doları veriliyor.

İşte 8. Breakthrough Ödülleri'ne katılan ünlü davetliler...

Adriana Lima

Karlie Kloss

Lenny Kravitz

Tyra Banks

Drew Barrymore

Kara McCullough

Adriana Lima

Karlie Kloss

James Corden

Priscilla Chan, Mark Zuckerberg

Julia Milner

Adriana Lima

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