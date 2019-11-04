2019 Breakthrough Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr 04.11.2019 - 15:11 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 15:22
Dün gece California'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan Breakthrough Ödülleri'nde, Breakthrough Yaşam Bilimleri Ödülü, nörolojik hastalıkların anlaşılmasına katkıda bulunan çalışmalarından dolayı Jeffrey M. Friedman, F. Ulrich Hartl, Arthur L. Horwich, David Julius ve Virginia Man-Yee Lee'ye verildi.
Matematik Ödülü’ne Alex Eskin layık görülürken, Temel Fizik Ödülü, 20 ülkedeki 60 kurumu temsil eden Event Horizon Telescope Collaboration araştırma grubunun 347 üyesine verildi.
Dünyanın dört bir yanındaki teleskopların oluşturduğu bir teleskop ağı olan Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) 10 Nisan 2019’da ilk karadelik fotoğrafını yayınlamıştı. Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik alanlarında çığır açan Breakthrough Ödülleri’ne layık görülen araştırmacıların her birine 3 milyon ABD doları veriliyor.
İşte 8. Breakthrough Ödülleri'ne katılan ünlü davetliler...
Adriana Lima
Karlie Kloss
Lenny Kravitz
Tyra Banks
Drew Barrymore
Kara McCullough
Adriana Lima
Karlie Kloss
James Corden
Priscilla Chan, Mark Zuckerberg
Julia Milner
Adriana Lima