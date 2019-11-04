2019 Breakthrough Ödülleri sahiplerini buldu

Matematik Ödülü’ne Alex Eskin layık görülürken, Temel Fizik Ödülü, 20 ülkedeki 60 kurumu temsil eden Event Horizon Telescope Collaboration araştırma grubunun 347 üyesine verildi.

Dünyanın dört bir yanındaki teleskopların oluşturduğu bir teleskop ağı olan Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) 10 Nisan 2019’da ilk karadelik fotoğrafını yayınlamıştı. Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik alanlarında çığır açan Breakthrough Ödülleri’ne layık görülen araştırmacıların her birine 3 milyon ABD doları veriliyor.

İşte 8. Breakthrough Ödülleri'ne katılan ünlü davetliler...