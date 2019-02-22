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2019 Brit Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı pozları

ntv.com.tr

Önceki gün sahiplerini bulan 2019 Brit Ödülleri gecesinde ödüller kadar kırmızı halıda yürüyen ünlülerin kıyafetleri de ses getirdi. British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleri Brit'e Dua Lipa’dan Natalie Dormer’a, Hugh Jackman’dan Pink’e ünlülerin kırmızı halı şıklığı...

  • 1

    Dua Lipa

    Dua Lipa
  • 2

    Anne-Marie

    Anne-Marie
  • 3

    Winnie Harlow

    Winnie Harlow
  • 4

    Natalie Dormer

    Natalie Dormer
  • 5

    Hugh Jackman

    Hugh Jackman
  • 6

    Pink

    Pink
  • 7

    Little Mix

    Little Mix
  • 8

    Abbey Clancy

    Abbey Clancy
  • 9

    Luke Evans

    Luke Evans
  • 10

    Florence Welch

    Florence Welch
  • 11

    H.E.R

    H.E.R
  • 12

    Liam Payne

    Liam Payne
  • 13

    Suki Waterhouse

    Suki Waterhouse
  • 14

    Shawn Mendes

    Shawn Mendes
  • 15

    Maya Jama

    Maya Jama
  • 16

    Madison Beer

    Madison Beer
  • 17

    Olly Alexander

    Olly Alexander
  • 18

    Daniel Lismore

    Daniel Lismore
  • 19

    Kelly Brook

    Kelly Brook
  • 20

    Caroline Flack

    Caroline Flack
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