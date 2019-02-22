2019 Brit Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı pozları
ntv.com.tr
Önceki gün sahiplerini bulan 2019 Brit Ödülleri gecesinde ödüller kadar kırmızı halıda yürüyen ünlülerin kıyafetleri de ses getirdi. British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleri Brit'e Dua Lipa’dan Natalie Dormer’a, Hugh Jackman’dan Pink’e ünlülerin kırmızı halı şıklığı...
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1
Dua Lipa
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2
Anne-Marie
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3
Winnie Harlow
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4
Natalie Dormer
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5
Hugh Jackman
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6
Pink
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7
Little Mix
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8
Abbey Clancy
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9
Luke Evans
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10
Florence Welch
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11
H.E.R
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12
Liam Payne
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13
Suki Waterhouse
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14
Shawn Mendes
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15
Maya Jama
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16
Madison Beer
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17
Olly Alexander
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18
Daniel Lismore
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19
Kelly Brook
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20
Caroline Flack