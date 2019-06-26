2019 dünyanın en iyi restoranları açıklandı
ntv.com.tr
Yeme-içme sektöründe referans kabul edilen The World’s 50 Best Restaurant organizasyonu tarafından 2019 yılının en iyi restoranları seçildi. Fransa’nın Menton şehrinde yer alan üç Michelin yıldızlı Mirazur, dünyanın ve Avrupa’nın en iyi restoranı seçildi. Böylece 18 yıl sonra ilk kez bir Fransız restoranı bu listede zirveye yerleşmiş oldu. Arjantinli şef Mauro Colagreco’nun sahibi olduğu Mirazur, 2017’de listeye dördüncü sıradan, 2018’de de üçüncü sıradan girmişti. Listeye Türkiye’den de iki restoran girdi. Şef Mehmet Gürs’ün sahibi olduğu Beyoğlu’ndaki Mikla, dünyanın en iyi restoranları listesinde 52’nci olurken; şef Maksut Aşkar’ın sahibi olduğu yine Beyoğlu’nda bulunan Neolokal, dünyanın en iyi 110’uncu restoranı seçildi. İşte 2019 yılı dünyanın en iyi restoranları...
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125. Pavillon Ledoyen, Fransa
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224. Quintonil, Meksika
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323. Cosme, ABD (New York)
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422. Narisawa, Japonya
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521. Frantzen, İsveç
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620. Tickets, İspanya
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719. Twins Garden, Rusya
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818. Odette, Singapur
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917. Steirereck, Avusturya
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1016. Alain Ducasse au Plaza Athenee, Fransa
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1115. Septime, Fransa
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1214. Azurmendi, İspanya
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1313. White Rabbit, Rusya
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1412. Pujol, Meksika
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1513. Den, Japonya
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1610. Maido, Peru
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179. Disfrutar, İspanya
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188. L’Arpege, Fransa
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197. Mugaritz, San Sebastian
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206. Central, Peru
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215. Geranium, Danimarka
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224. Gaggan, Tayland
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233. Asador Etxebarri, İspanya
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242. Noma, Danimarka
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251. Mirazur, Fransa