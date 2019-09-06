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2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

The Daily Front Row dergisinin düzenlediği 2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri dağıtıldı. Kate Moss'un Yılın Stil İkonu seçildiği törende, ünlü şarkıcı Zendaya da Moda Gücü ödülünü aldı. Geceye Candice Swanepoel, Josephine Skriver gibi pek çok ünlü model de katıldı.

  • 1

    The Daily Front Row dergisinin düzenlediği 2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri, New York'taki Rainbow Room'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende İngiliz süper model Kate Moss, Stil İkonu ödülünü kazandı. İngiliz Vogue dergisi de Yılın Dergisi seçildi. 

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    Amerikalı şarkıcı Zendaya'nın Moda Gücü ödülü aldığı törende, Yılın Fotoğrafçısı Zoey Grossman seçildi.
  • 3

    Ünlü model Emily Ratajkowski, Inamorata markasıyla Yılın Moda Girişimcisi ödülünü aldı.
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    ABD'deki güzellik yarışmasında ilk başörtüsü giyen kadın olarak tarihe geçen Halima Aden, Yenilikçi Model ödülünü kazandı. 

    Gecede ödüller kadar kırmızı halı şıklıkları da göze çarptı. İşte ödül töreninin kırmızı halı geçidi...

  • 5

    Emily Ratajkowski
  • 6

    Candice Swanepoel
  • 7

    Romee Strijd
  • 8

    Ashley Graham
  • 9

    Josephine Skriver
  • 10

    Kate Moss
  • 11

    Zendaya
  • 12

    Halima Aden
  • 13

    Emily DiDonato
  • 14

    Karen Elson
  • 15

    Jordan Barrett
  • 16

    Nicole Williams
  • 17

    Delilah Hamlin
  • 18

    Olivia Caputo
  • 19

    Adut Akech
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