2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
The Daily Front Row dergisinin düzenlediği 2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri dağıtıldı. Kate Moss'un Yılın Stil İkonu seçildiği törende, ünlü şarkıcı Zendaya da Moda Gücü ödülünü aldı. Geceye Candice Swanepoel, Josephine Skriver gibi pek çok ünlü model de katıldı.
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The Daily Front Row dergisinin düzenlediği 2019 Fashion Media (Moda Medyası) Ödülleri, New York'taki Rainbow Room'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende İngiliz süper model Kate Moss, Stil İkonu ödülünü kazandı. İngiliz Vogue dergisi de Yılın Dergisi seçildi.
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2Amerikalı şarkıcı Zendaya'nın Moda Gücü ödülü aldığı törende, Yılın Fotoğrafçısı Zoey Grossman seçildi.
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3Ünlü model Emily Ratajkowski, Inamorata markasıyla Yılın Moda Girişimcisi ödülünü aldı.
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ABD'deki güzellik yarışmasında ilk başörtüsü giyen kadın olarak tarihe geçen Halima Aden, Yenilikçi Model ödülünü kazandı.
Gecede ödüller kadar kırmızı halı şıklıkları da göze çarptı. İşte ödül töreninin kırmızı halı geçidi...
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5Emily Ratajkowski
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6Candice Swanepoel
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7Romee Strijd
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8Ashley Graham
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9Josephine Skriver
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10Kate Moss
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11Zendaya
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12Halima Aden
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13Emily DiDonato
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14Karen Elson
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15Jordan Barrett
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16Nicole Williams
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17Delilah Hamlin
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18Olivia Caputo
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19Adut Akech