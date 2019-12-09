2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) Zozibini Tunzi hakkında bilinmesi gerekenler

2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Zozibini Tunzi, bugüne dek tacı alan üçüncü Güney Afrikalı oldu. 2011’de Miss Universe tacını takan Leila Lopes’den bu yana kraliçe seçilen ilk siyah kadın oldu.
Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” sözleriyle dikkat çekti.
Tunzi, tacını almadan önce yaptığı konuşmada, “Bence bu, bugün bitmeli. Çocuklardan bana bakmalarını ve yüzümü görmelerini istiyorum. Onlardan kendi yüzlerinin benim yüzümdeki yansımasını görmelerini istiyorum” dedi.
18 Eylül 1993 doğumlu Zozibini Tunzi 26 yaşında. Güney Afrika’nın Doğu Kap şehrinin Tsolo kasabasında doğdu. Üç çocuklu bir ailenin kızı.
Cape Town’a taşınan Tunzi, Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi’nde halkla ilişkiler yönetimi alanında eğitim aldı. Mezun olduktan sonra uluslararası reklam ajansı Ogilvy’nin Cape Town şubesinde halka ilişkiler stajyeri olarak çalıştı. Daha sonra halka ilişkiler uzmanı olarak görev yaptı.
Güzellik yarışmasına ilk kez 2017’de katıldı. 2017 Güney Afrika Güzellik Yarışması’nde 26 yarı finalistten biri oldu, ancak ilk 11’e giremedi. Daha sonra 2019’da yine aynı yarışmaya katıldı. 35 yarı finalist arasında yer alan Tunzi, önce ilk 16’ya girdi, ardından 9 Ağustos’ta yapılan final yarışmasında Güney Afrika Güzeli seçildi.
Birinci seçilmesiyle birlikte 1 milyon Güney Afrika Randı (yaklaşık 400 bin TL), bir otomobil, dayalı döşeli bir daire kazandı. Böylece ülkesi Güney Afrika’yı Miss Universe yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.
İşte Zozibini Tunzi'nin sosyal medya paylaşımlarından bazıları...