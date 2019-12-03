2019 Moda Ödülleri sahiplerini buldu (Kırmızı halı şıklığı)

Bottega Veneta, Yılın Markası seçilirken; Yılın Tasarımcısı, Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı yine aynı marka için çalışan Daniel Lee oldu.

Dior erkek giyimi tasarlayan Kim Jones, Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi.