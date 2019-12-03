2019 Moda Ödülleri sahiplerini buldu (Kırmızı halı şıklığı)

2019 Moda Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sudanlı Adut Akech, Yılın Modeli seçilirken; 90’lı yılların ünl modeli Naomi Campbell, Yılın İkonu seçildi.
Bottega Veneta, Yılın Markası seçilirken; Yılın Tasarımcısı, Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı yine aynı marka için çalışan Daniel Lee oldu.
Dior erkek giyimi tasarlayan Kim Jones, Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi.
Rihanna'nın iç giyim markası Fenty, Urban Luxe ödülünü kazandı.
Yılın Kadın Giyim Genç İngiliz Tasarımcısı Rejina Pyo olurken , aynı dalda Erkek Giyim Tasarımcısı ise Bethany Williams oldu. Remo Ruffini, geceden İş Lideri ödülüyle ayrıldı.
Başarı Ödülü'nü kazanan ünlü modacı Giorgio Armani'ye ödülünü ünlü oyuncular Julia Roberts ve Cate Blanchett takdim etti.
Isabella Blow Ödülü'nü Sam McKnight kazanırken, Çığır Açan Mocası Ödülü'nü Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton aldı.
Tasarımcıların Tasarımcısı Ödülü'nü Christopher Kane kazanırken, Kane ödülünü ünlü şarkıcı Kylie Minogue'un elinden aldı.
Pozitif Değişiklik Ödülü de BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde İklim Eylemine İlişkin Moda Endüstrisi Şartı imzacılarına verildi.
İşte geceden yansıyan kırmızı halı görünümleri ve ünlülerin şıklığı...
Cate Blanchett
Elsa Hosk
Naomi Watts
Adwoa Aboah
Poppy Delevingne
Rita Ora
Bella Thorne
Lily James
Cate Blanchett, Giorgio Armani
Irina Shayk
Jourdan Dunn
Shanina Shaik
Chiara Ferragni
Donatella Versace
Joan Smalls
Winnie Harlow
Emilia Clarke
Rosie Huntington-Whiteley
Alexa Chung
Rihanna
Olivia Culpo