2019 Moda Ödülleri sahiplerini buldu (Kırmızı halı şıklığı)

2019 Moda Ödülleri (Fashion Awards) İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sudanlı Adut Akech, Yılın Modeli seçilirken; 90’lı yılların ünl modeli Naomi Campbell, Yılın İkonu seçildi. İşte moda dünyasının en büyük törenlerinden birinde ödül alanlar ve geceye katılan ünlülerin kırmızı halı şıklığı... 

2019 Moda Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sudanlı Adut Akech, Yılın Modeli seçilirken; 90’lı yılların ünl modeli Naomi Campbell, Yılın İkonu seçildi. 

Bottega Veneta, Yılın Markası seçilirken; Yılın Tasarımcısı, Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı yine aynı marka için çalışan Daniel Lee oldu. 

Dior erkek giyimi tasarlayan Kim Jones, Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi. 

Rihanna'nın iç giyim markası Fenty, Urban Luxe ödülünü kazandı. 

Yılın Kadın Giyim Genç İngiliz Tasarımcısı Rejina Pyo olurken , aynı dalda Erkek Giyim Tasarımcısı ise Bethany Williams oldu. Remo Ruffini, geceden İş Lideri ödülüyle ayrıldı.

Başarı Ödülü'nü kazanan ünlü modacı Giorgio Armani'ye ödülünü ünlü oyuncular Julia Roberts ve Cate Blanchett takdim etti

Isabella Blow Ödülü'nü Sam McKnight kazanırken, Çığır Açan Mocası Ödülü'nü Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton aldı. 

Tasarımcıların Tasarımcısı Ödülü'nü Christopher Kane kazanırken, Kane ödülünü ünlü şarkıcı Kylie Minogue'un elinden aldı. 

Pozitif Değişiklik Ödülü de BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde İklim Eylemine İlişkin Moda Endüstrisi Şartı imzacılarına verildi. 

İşte geceden yansıyan kırmızı halı görünümleri ve ünlülerin şıklığı...

Cate Blanchett

Elsa Hosk

Naomi Watts

Adwoa Aboah

Poppy Delevingne

Rita Ora

Bella Thorne

Lily James

Cate Blanchett, Giorgio Armani

Irina Shayk

Jourdan Dunn

Shanina Shaik

Chiara Ferragni

Donatella Versace

Joan Smalls

Winnie Harlow

Emilia Clarke

Rosie Huntington-Whiteley

Alexa Chung

Rihanna

Olivia Culpo

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