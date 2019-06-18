2019 MTV Film ve TV Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
Sinema ve televizyonun en iyilerinin seçildiği 2019 MTV Film ve TV Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte Elisabeth Moss'tan Tiffany Haddish'e, Melissa McCarthy'den Mischa Barton'a ünlülerin kırmızı halı stili...
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1
Elisabeth Moss
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2
Tessa Thompsonh
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3
Jada Pinkett Smith
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4
Zachary Levi
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5
Aubrey Plaza
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6
Mischa Barton
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7
Nico Tortorella
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8
Tiffany Haddish
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9
Melissa McCarthy
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10
Jameela Jamil
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11
Tana Mongeau
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12
Tana Mongeau
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13
Tana Mongeau
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14
Audrina Patridge
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15
Mj Rodriguez