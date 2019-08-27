2019 MTV Video Müzik Ödülleri after party'sine katılan ünlüler
ntv.com.tr
2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nin dağıtılığı törenin ardından farklı yerlerde birden fazla after party düzenlendi. Partilere Taylor Swift'ten Gigi ve Bella Hadid kardeşlere, Miley Cyrus ve sevgilisine kadar pek çok ünlü katıldı.
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12019 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde Yılın Klibi ödülünün sahibi olan Taylor Swift, New York'taki partiye Gigi ve Bella Hadid kardeşlerle birlikte katıldı. Swift'in koluna giren Gigi Hadid ve kardeşinin parti için kıyafet değiştirmedikleri görüldü. Swfit'in ise sahne kıyafeti sonrası tercihi siyah takım oldu.
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2Sabaha karşı 4'te biten parti çıkışında Bella Hadid ve şarkıcı Halsey birlikte görüntülendi. Her iki yıldızın da partide farklı kıyafetler giydiği görüldü.
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3Swfit, sabaha karşı parti çıkışında böyle görüntülendi.
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Miley Cyrus ve Kaitlynn Carter, New York Down Nightclub’a el ele gitti.
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5Brody Jenner ve Josie Canseco
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6Vanessa Hudgens, Los Angeles'taki Dream Hotel'de düzenlenen partiye katıldı.
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7Cardi B, Missy Elliott'ın New York'taki partisindeydi. İşte aynı partiye katılan diğer ünlüler
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8Adriana Lima
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9Winnie Harlow
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10Queen Latifah