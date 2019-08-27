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2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

ntv.com.tr

2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreni öncesi, geceye katılan yıldızlar kırmızı halıda en şık kıyafetleriyle poz verdi. İşte New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen gecede ödüller kadar konuşulan kırmızı halı şıklık yarışı...

  • 1

    Taylor Swift
  • 2

    Gigi Hadid
  • 3

    Bella Hadid
  • 4

    Adriana Lima
  • 5

    Heidi Klum
  • 6

    Camila Cabello
  • 7

    FKA twigs
  • 8

    Bianca Leonor Quinones ve Ricardo Valdez Valentine
  • 9

    Tommie Lee
  • 10

    Todrick Hall
  • 11

    Normani
  • 12

    Blac Chyna
  • 13

    Pretty Vee
  • 14

    Hilary Roberts
  • 15

    Queen Latifah
  • 16

    Asher Angel
  • 17

    Hailee Steinfeld
  • 18

    H.E.R
  • 19

  • 20

    Shawn Mendes
  • 21

    Alyson Stoner
  • 22

    Bebe Rexha
  • 23

    Prince Derek Doll
  • 24

    Jena Frumes
  • 25

    Keke Palmer
  • 26

    Justina Valentine
  • 27

    Bregje Heinen
  • 28

    Mariahlynn
  • 29

    Kiana Lede
  • 30

    Chanel West Coast
  • 31

    Jamie-Lynn Sigler
  • 32

    Lizzo
  • 33

    Bianca Leonor Quinones
  • 34

    Megan Thee Stallion
  • 35

    Ava Max
  • 36

    Zara Larsson
  • 37

    Tana Mongeau
  • 38

    Marc Jacobs
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