2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreni öncesi, geceye katılan yıldızlar kırmızı halıda en şık kıyafetleriyle poz verdi. İşte New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen gecede ödüller kadar konuşulan kırmızı halı şıklık yarışı...
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1Taylor Swift
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2Gigi Hadid
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3Bella Hadid
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4Adriana Lima
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5Heidi Klum
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6Camila Cabello
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7FKA twigs
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8Bianca Leonor Quinones ve Ricardo Valdez Valentine
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9Tommie Lee
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10Todrick Hall
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11Normani
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12Blac Chyna
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13Pretty Vee
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14Hilary Roberts
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15Queen Latifah
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16Asher Angel
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17Hailee Steinfeld
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18H.E.R
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19
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20Shawn Mendes
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21Alyson Stoner
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22Bebe Rexha
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23Prince Derek Doll
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24Jena Frumes
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25Keke Palmer
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26Justina Valentine
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27Bregje Heinen
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28Mariahlynn
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29Kiana Lede
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30Chanel West Coast
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31Jamie-Lynn Sigler
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32Lizzo
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33Bianca Leonor Quinones
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34Megan Thee Stallion
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35Ava Max
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36Zara Larsson
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37Tana Mongeau
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38Marc Jacobs