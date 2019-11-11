2019 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri kırmızı halı şıklığı

Amerikan halkının seçimleriyle belirlenen ve bu yıl 45'incisi verilen  People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da çok konuşuldu. Gecenin öne çıkan isimleri, Keeping Up With the Kardashians adlı programlarıyla Yılın Reality Show'u ödülünü kazanan Kardashian/Jenner ailesi oldu. İşte 2019 People's Choice Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı görünümleri...

Pink

Ki m Kardashian

Gwen Stefani

Khloe Kardashian

Zendaya

Kourtney Kardashian

Kris Jenner

Sarah Hyland

Inanna Sarkis

Lylo Falah

Desi Perkins

Colleen Ballinger

Kelsea Ballerini

Jenna Dewan

Jana Kramer

Jochen Schropp and Cathy Hummels

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