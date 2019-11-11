2019 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri kırmızı halı şıklığı
Amerikan halkının seçimleriyle belirlenen ve bu yıl 45'incisi verilen People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da çok konuşuldu. Gecenin öne çıkan isimleri, Keeping Up With the Kardashians adlı programlarıyla Yılın Reality Show'u ödülünü kazanan Kardashian/Jenner ailesi oldu. İşte 2019 People's Choice Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı görünümleri...
ntv.com.tr 11.11.2019 - 08:26| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 08:34
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