2019 Survivor final yarışmacısı Emre Durak kimdir?
ntv.com.tr
2019 Survivor final yarışmasına sayılı günler kala finale adını yazdıran isimler merak ediliyor. Peki 2019 Survivor finalinde yarışacak olan Emre Durak kimdir? Emre Durak nereli? Emre Durak kaç yaşında? İşte merak edilenler...
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2019 SURVİVOR EMRE DURAK KİM?
2019 Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında adını finale yazdıran Emre Durak:
''Elendiğim günden beri, yılmadan, canımla, kanımla bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim'' dedi.
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22019 Survivor yarışmasında Türkiye takımında yer alan Emre Durak şimdiye kadar toplam 97 oyunda başarı sağladı.
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SURVIVOR 2019 FİNAL YARIŞMACISI EMRE DURAK KAÇ YAŞINDA?Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.
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4Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor.
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5Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.
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6Siyah takımda yer alan Emre, 199.5 oyundan 97.5'inde galibiyet sağladı.
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EMRE DURAK NERELİ?22 yaşında olan Emre Durak Adana'da dünyaya geldi.