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2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?

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2019 Survivor finalinde seyircilerle buluşacak olan Dimitra Vamvakousi Yunanistan takımında yer alıyor. Yaşı ve Survivor 2019 yarışmasındaki performansı ile Google'da aranan isimlerden. 2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir? Dimitra Vamvakousi nereli?

  • 1

    DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİDMİR?

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?

    Survivor 2019 Yunanistan-Türkiye'de Seda, Emre, Yusuf, Okay, Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finale kaldı. 

    Finale kalan isimlerden Afroditi Skafida kimdir?

  • 2

    DİMİTRA VAMVAKOUSİ KAÇ YAŞINDA?

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
    Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun.
  • 3

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
    2019 Survivor final yarışmacısı Dimitra Vamvakous modelliğe de adım atmış.
  • 4

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
    Dimitra Vamvakous boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.
  • 5

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
    Vamvakousi, kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor.
  • 6

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
  • 7

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
  • 8

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
  • 9

    2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?, Dimitra Vamvakousi nereli?, Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?
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