2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir?
ntv.com.tr
2019 Survivor finalinde seyircilerle buluşacak olan Dimitra Vamvakousi Yunanistan takımında yer alıyor. Yaşı ve Survivor 2019 yarışmasındaki performansı ile Google'da aranan isimlerden. 2019 Survivor finaline adını yazdıran Dimitra Vamvakousi kimdir? Dimitra Vamvakousi nereli?
-
1
DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİDMİR?
Survivor 2019 Yunanistan-Türkiye'de Seda, Emre, Yusuf, Okay, Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finale kaldı.
Finale kalan isimlerden Afroditi Skafida kimdir?
-
2
DİMİTRA VAMVAKOUSİ KAÇ YAŞINDA?Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun.
-
32019 Survivor final yarışmacısı Dimitra Vamvakous modelliğe de adım atmış.
-
4Dimitra Vamvakous boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.
-
5Vamvakousi, kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor.
-
6
-
7
-
8
-
9