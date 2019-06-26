2019 Survivor'da finale kalan Katerina Dalaka kimdir?
ntv.com.tr
2019 Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması sona yaklaşırken final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor Yunanistan takımından Katherina Dalaka finale çıkmayı hak kazanan 4 isimden biri oldu. Peki Katherine Dalaka kimdir, kaç yaşındadır? İşte Dalaka'nın hayatı...
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2019 Survivor finaline Yunanistan takımından kalan Katherine Dalaka Google'da vatandaşlar tarafından aranıyor.
Peki merak edilen hayatı ile Katherina Dalaka kimdir?
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KATHERİNE DALAKA KİMDİR?Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Yarışmacı Almanya’nın Münih kentinde 20 Ağustos 1992 yılında doğdu.
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Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var.
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4400 m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu.
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5Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlattı, "Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor"
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626 yaşında olan Katerina Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg.