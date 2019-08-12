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2019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

2019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri, dün akşam California'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dalında ödüllerin dağıtıldığı gecede kırmızı halıda da şıklık yarışı yaşandı.

  • 1

    2019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri, California'da Hermosa Plajı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
  • 2

    En İyi Aksiyon Filmi: Avengers: Endgame

    En İyi Aksiyon ERkek Oyuncusu: Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

    En İyi Aksiyon Kadın Oyuncusu: Scarlett Johansson, Avengers: Endgame

  • 3

    En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film: Aladdin

    En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film Erkek Oyuncu: Will Smith, Aladdin

    En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film Kadın Oyuncu: Naomi Scott, Aladdin

  • 4

    Drama Dalında En İyi Film: After

    Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hero Fiennes Tiffin, After

    Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Josephine Langford, After

    En İyi Komedi Filmi: Crazy Rich Asians

    En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Noah Centineo, The Perfect Date

    En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Laura Marano, The Perfect Date 

  • 5

    Zendaya

    Zendaya

    En İyi Kötü Karakter Oyuncusu: Josh Brolin, Avengers: Endgame

    En İyi Yaz Filmi: Spider-Man: Far From Home

    En İyi Yaz Filmi Erkek Oyuncusu: Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

    En İyi Yaz Filmi Kadın Oyuncusu: Zendaya, Spider-Man: Far From Home

  • 6

    Drama Dalında En İyi Dizi: Riverdale

    En İyi Drama Aktörü: Cole Sprouse, Riverdale 

    En İyi Drama Aktrisi: Lili Reinhart, Riverdale 

    En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi: Shadowhunters

    En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi Erkek Oyuncusu: Jared Padalecki, Supernatural 

    En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi Kadın Oyuncusu: Katherine McNamara, Shadowhunters

    En İyi Erkek Şarkıcı: Shawn Mendes

    En İyi Kadın Şarkıcı: Lauren Jauregui

    En İyi Müzik Grubu: Why Don’t We

    En İyi R&B/Hip-Hop Şarkıcısı: Cardi B

    En İyi Rock Şarkıcısı: Panic! at the Disco

    İşte 2019 Teen Choice Ödülleri kırmızı halısında ünlüler...

  • 7

    Taylor Swift

    Taylor Swift
  • 8

    Tori Spelling

    Tori Spelling
  • 9

    Jessica Alba

    Jessica Alba
  • 10

    Zendaya

    Zendaya
  • 11

    John Stamos

    John Stamos
  • 12

    Sarah Hyland

    Sarah Hyland
  • 13

    Mabel

    Mabel
  • 14

    Maia Mitchell

    Maia Mitchell
  • 15

    Noah Centineo

    Noah Centineo
  • 16

    Britney Snow

    Britney Snow
  • 17

    Gabrielle Union

    Gabrielle Union
  • 18

    Candace Cameron-Bure

    Candace Cameron-Bure
  • 19

    Megalyn Echikunwoke

    Megalyn Echikunwoke
  • 20

    Nikki Bella ve Brie Bella

    Nikki Bella ve Brie Bella
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