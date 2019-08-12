2019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
2019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri, dün akşam California'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dalında ödüllerin dağıtıldığı gecede kırmızı halıda da şıklık yarışı yaşandı.
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12019 Teen Choice (Gençlerin Seçimi) Ödülleri, California'da Hermosa Plajı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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2
En İyi Aksiyon Filmi: Avengers: Endgame
En İyi Aksiyon ERkek Oyuncusu: Robert Downey Jr., Avengers: Endgame
En İyi Aksiyon Kadın Oyuncusu: Scarlett Johansson, Avengers: Endgame
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3
En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film: Aladdin
En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film Erkek Oyuncu: Will Smith, Aladdin
En İyi Bilim Kurgu/ Fantastik Film Kadın Oyuncu: Naomi Scott, Aladdin
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4
Drama Dalında En İyi Film: After
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hero Fiennes Tiffin, After
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Josephine Langford, After
En İyi Komedi Filmi: Crazy Rich Asians
En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Noah Centineo, The Perfect Date
En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Laura Marano, The Perfect Date
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5
Zendaya
En İyi Kötü Karakter Oyuncusu: Josh Brolin, Avengers: Endgame
En İyi Yaz Filmi: Spider-Man: Far From Home
En İyi Yaz Filmi Erkek Oyuncusu: Tom Holland, Spider-Man: Far From Home
En İyi Yaz Filmi Kadın Oyuncusu: Zendaya, Spider-Man: Far From Home
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6
Drama Dalında En İyi Dizi: Riverdale
En İyi Drama Aktörü: Cole Sprouse, Riverdale
En İyi Drama Aktrisi: Lili Reinhart, Riverdale
En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi: Shadowhunters
En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi Erkek Oyuncusu: Jared Padalecki, Supernatural
En İyi Bilim Kurgu / Fantastik Dizi Kadın Oyuncusu: Katherine McNamara, Shadowhunters
En İyi Erkek Şarkıcı: Shawn Mendes
En İyi Kadın Şarkıcı: Lauren Jauregui
En İyi Müzik Grubu: Why Don’t We
En İyi R&B/Hip-Hop Şarkıcısı: Cardi B
En İyi Rock Şarkıcısı: Panic! at the Disco
İşte 2019 Teen Choice Ödülleri kırmızı halısında ünlüler...
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7
Taylor Swift
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8
Tori Spelling
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9
Jessica Alba
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10
Zendaya
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11
John Stamos
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12
Sarah Hyland
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13
Mabel
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14
Maia Mitchell
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15
Noah Centineo
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16
Britney Snow
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17
Gabrielle Union
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18
Candace Cameron-Bure
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19
Megalyn Echikunwoke
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20
Nikki Bella ve Brie Bella