2019 Tony Ödülleri verildi (Kırmızı halı şıklığı)
ntv.com.tr
'Amerikan tiyatronun Oscar’ları' olarak anılan Tony Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Hadestown adlı oyunun sekiz ödülü kucakladığı gecede ödüller kadar kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu. İşte 73. Tony Ödülleri’nin kazananları ve kırmızı halı görünümleri...
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1
Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Tony Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Broadway’in en iyi performanslarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu James Corden üstlendi.
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2
The Ferryman, En İyi Oyun seçilirken; Hadestown da En İyi Müzikal ödülünün sahibi oldu.
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3
Reeve Carney, Amber Gray ve André De Shields’in rol aldığı Hadestown için bu yılki Tony, bir zafer gecesiydi. 14 Tony adaylığı olan oyun, geceden 8 ödülle ayrıldı.
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4
Oyuncu Ali Stroker, Tony Ödülleri tarihinde ilk kez bir tekerlekli sandalyeli oyuncu olarak ödül kazandı. Stroker, Oklahoma adlı müzikaldeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
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5
En İyi Yönetmen dalında tek kadın aday olan Rachel Chavkin, Hadestown’daki başarısıyla geceden ödülle ayrıldı.
İşte 73. Tony Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...
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6Emily Ratajkowski
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7Marisa Tomei
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8André De Shields
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9Emily Ratajkowski
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10Rachel Brosnahan
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11Lucy Liu
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12Danai Gurira
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13Vanessa Hudgens
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14Jake Gyllenhaal
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15Joanne Tucker, Adam Driver
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16Ali Stroker, David Perlow