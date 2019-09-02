2019 yazına damga vuran tatil fotoğrafları
Eylül ayının gelmesiyle dizi çekimleri ve Avrupa'da ligler başladı, ünlü oyuncular da sahilleri birer birer terk etti. İşte bu yaz objektiflere takılan sinema, televizyon, müzik ve futbol dünyasının ünlü isimleri...
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1Burcu Biricik
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2Özge Ulusoy
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3Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo
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4Nilüfer Gürbüz
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5Radamel Falcao ve Lorelei Tarón
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6
Beren Saat
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7Duygu Sarışın
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8Ivan Rakitic ve eşi
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9Hazar Ergüçlü
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10Enes Ünal ve sevgilisi
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11Pelin Akil
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12Cristiano Ronaldo
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13Leyla Lydia Tuğutlu
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14Mine Tugay
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15ZIDANE AİLESİ Zidane Ailesi
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16Aras Bulut İynemli
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17Vida ve eşi
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18Nilay Cafer
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19Cengiz Ünder
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20Demet Özdemir
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21Esra Kılıç
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22Müjde Uzman
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23
Marcao ve eşi
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24Görkem Sevindik
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25Neslişah Alkoçlar Düzyatan
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26Enes Ünal
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27Beste Kökdemir
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28Şeyma Subaşı
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29Cristiano Ronaldo
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30Dilan Çıtak Tatlıses
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31Burcu Kara
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32Derya Şensoy
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33Ebru Şallı
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34Afra Saraçoğlu
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35İlayda Alişan
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36Hande Soral
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37Rıza Kocaoğlu
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38Pınar Altuğ Atacan
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39Deniz Türüç
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40Emina Jahovic
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41Esra Kılıç
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42Yasin ve Hakan Çalhanoğlu
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43Gizem Karaca Ekmekçi
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44Burak Yamantürk
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45Melisa Aslı Pamuk
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46
Berguzar Korel
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47Ceylan Çapa
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48Bade İşçil
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49Seda Güven
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50Gamze Topuz
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51Nilay Cafer
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52
Serenay Sarıkaya
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53Büşra Develi
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54Hülya Avşar (55)
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55Çağla Şıkel
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56Aslı Enver
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57Selin-Şahan Gökbakar
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58Gonca Vuslateri
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59Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü
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60Bensu Soral
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61Sedef Avcı
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62Yuto Nagatomo
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63Zeynep Alkan
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64İrem Sak
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65Arda Turan, Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, Malih Mahmutoğlu
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66Ebru Şahin
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67Burcu Biricik
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68Bahar Şahin
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69Şükran Ovalı
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70Nurgül Yeşilçay
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71Nur Fettahoğlu
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72Merve Büyüksaraç
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73Simge Sağın