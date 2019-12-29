2019’da en çok merak edilenler

10. Keanu Reeves
16 milyon 745 bin 34 görüntülenme
9. Billie Eilish
20 milyon 236 bin 646 görüntülenme
8. Marvel Sinematik Evreni filmlerinin listesi
21 milyon 652 bin 471 görüntülenme
7. Joker (2019)
22 milyon 454 bin 645 görüntülenme
6. En yüksek hasılat yapan filmler listesi
24 milyon 725 bin 363 görüntülenme
5. Çernobil felaketi
25 milyon 334 bin 423 görüntülenme
4. Freddie Mercury
27 milyon 75 bin 968
3. Ted Bundy
29 milyon 192 bin 693
2. Deaths in 2019 (2019'da hayatını kaybedenler)
37 milyon 659 bin 399 görüntülenme
1. Avengers: Endgame
43 milyon 987 bin 13 görüntülenme