2019’da en çok merak edilenler

İnternet ansiklopedisi Wikipedia’da bu yıl en çok arananlar açıklandı. Hakkında bilgi edinmek için arananlar arasında ünlü isimler, önemli olaylar, filmler ve daha fazlası yer aldı. İşte 2019’da hakkında en çok okunanlar...

10. Keanu Reeves

16 milyon 745 bin 34 görüntülenme 

9. Billie Eilish

20 milyon 236 bin 646 görüntülenme

8. Marvel Sinematik Evreni filmlerinin listesi 

21 milyon 652 bin 471 görüntülenme

7. Joker (2019)

22 milyon 454 bin 645 görüntülenme

6. En yüksek hasılat yapan filmler listesi

24 milyon 725 bin 363 görüntülenme

5. Çernobil felaketi 

25 milyon 334 bin 423 görüntülenme

4. Freddie Mercury

27 milyon 75 bin 968

3. Ted Bundy 

29 milyon 192 bin 693

2. Deaths in 2019 (2019'da hayatını kaybedenler)

37 milyon 659 bin 399 görüntülenme 

1. Avengers: Endgame

43 milyon 987 bin 13 görüntülenme

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