2019'da Google'da en çok neleri aradık?

DİZİLER

• Mucize Doktor

• Zalim İstanbul

• Her Yerde Sen

• Game of Thrones

• Kuzey Yıldızı

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

• Afili Aşk

• Kuzgun

• Bir Zamanlar Çukurova

• Yasak Elma





