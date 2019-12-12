2019'da Google'da en çok neleri aradık?

GENEL
• İstanbul Seçim Sonuçları 2019
• Geleceğe Nefes
• YSK
• Deprem
• Sigara Fiyatları
• Dolar Kuru
• Askerlik Son Dakika
• EYT
• İstiklal Marşı 10 Kıta
• Notre Dame Katedrali
İSİMLER
• Emine Bulut
• Ekrem İmamoğlu
• Neslican Tay
• Palu Ailesi
• Tarık Ünlüoğlu
• Kerimcem Durmaz
• Dilber Ay
• Ayşen Gruda
• Devran Çağlar
• Demet Akbağ
DİZİLER
• Mucize Doktor
• Zalim İstanbul
• Her Yerde Sen
• Game of Thrones
• Kuzey Yıldızı
• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
• Afili Aşk
• Kuzgun
• Bir Zamanlar Çukurova
• Yasak Elma
ŞARKILAR
• Derdim Olsun - Reynmen
• Susamam – Şanışer
• Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
• Ela - Reynmen
• Mekanın Sahibi – Norm Ender
• Aya – Murda & Ezhel
• Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
• Ruhumda Sızı - Ender Balkır
• Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
• Sana Doğru - Bora Duran
YEMEK
• Revani
• Kestane
• Limonata
• Sütlaç
• Kapuska
• Barbunya
• Piyaz
• Cheescake
• Paçanga Böreği
• Alıç Sirkesi
GENEL
1.India vs South Africa
2.Cameron Boyce
3.Copa America
4.Bangladesh vs India
5.iPhone 11
6.Game of Thrones
7.Avengers: Endgame
8.Joker
9.Notre Dame
10.ICC Cricket World Cup
İSİMLER
1.Antonio Brown
2.Neymar
3.James Charles
4.Jussie Smollett
5.Kevin Hart
6.Billie Eilish
7.Greta Thunberg
8.R. Kelly
9.Joaquin Phoenix
10.Jordyn Woods
HABERLER
1.Copa America
2.Notre Dame
3.ICC Cricket World Cup
4.Hurricane Dorian
5.Rugby World Cup
6.Sri Lanka
7.Area 51
8.India election results
9.台風 19 号
10.Fall of Berlin Wall