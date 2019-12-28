2019'da Jet Sosyete'ye girenler

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete'nin 11. yeni bölümü puhutv.com’da yayınlandı. İşte Yılbaşı Özel Bölümünde Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu konuk oyuncu olarak yer aldığı Jet Sosyete'nin 2019'da konuk ettiği diğer ünlü isimler...

ATA DEMİRER

Jet Sosyete yılbaşı özel bölüm fragmanı (Tıkla izle)

ÇAĞLAR ÇORUMLU


Jet Sosyete yılbaşı özel bölüm fragmanı (Tıkla izle)

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

ONUR BULDU

ONUR BULDU

SERKAN KESKİN

SERKAN KESKİN

NURSENA YILMAZ

FATİH ÜREK

ÖYKÜ KARAYEL

HAKAN SALINMIŞ

ÖZKAN UĞUR

ÖZKAN UĞUR ve İLKYAZ KOCATEPE

KUBİLAY TUNÇER ve ÖZGE ÖZDER

ÖZGE ÖZDER

ÇİĞDEM TUNÇ

FATİH ARTMAN

GÜLAY AFŞAR

AHMET OLGUN SUNAER

MAHİR İPEK

iŞTE JET SOSYETE'YA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE GELEN KONUK OYUNCULARDAN BAZILARI

ONUR BÜYÜKTOPÇU

ONUR BÜYÜKTOPÇU

CAN BONOMO

CAN BONOMO

HANDE KATİPOĞLU

MÜGE ZÜMRÜTBEL

NİLGÜN BELGÜN

SERTAB ERENER

NİLGÜN BELGÜN

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