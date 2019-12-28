2019'da Jet Sosyete'ye girenler

ÇAĞLAR ÇORUMLU
Jet Sosyete yılbaşı özel bölüm fragmanı (Tıkla izle)
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
ONUR BULDU
ONUR BULDU
SERKAN KESKİN
SERKAN KESKİN
NURSENA YILMAZ
FATİH ÜREK
ÖYKÜ KARAYEL
HAKAN SALINMIŞ
ÖZKAN UĞUR
ÖZKAN UĞUR ve İLKYAZ KOCATEPE
KUBİLAY TUNÇER ve ÖZGE ÖZDER
ÖZGE ÖZDER
ÇİĞDEM TUNÇ
FATİH ARTMAN
GÜLAY AFŞAR
AHMET OLGUN SUNAER
MAHİR İPEK
iŞTE JET SOSYETE'YA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE GELEN KONUK OYUNCULARDAN BAZILARI
ONUR BÜYÜKTOPÇU
ONUR BÜYÜKTOPÇU
CAN BONOMO
CAN BONOMO
HANDE KATİPOĞLU
MÜGE ZÜMRÜTBEL
NİLGÜN BELGÜN
SERTAB ERENER
NİLGÜN BELGÜN