2019'un bıyık ve sakal şampiyonası adayları

ABD’de düzenlenen 2019 Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonası’nda finalistler belli oldu. Fotoğrafçı Greg Anderson, sakal ve bıyık bırakmayı sevenlerin bir araya geldiği şampiyonada; gazilere, hayvanlara ve evsizlere yardım için çalışan üç dernek yararına yarışmacıların portrelerini çekti.

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