Fatherly'nin En Cool Babalar listeside zirveyi paylaştığı Ryan Reynolds gibi üç kızı olan Dwayne Johnson haberi Instagram hesabından paylaştı. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu "Baba olduğum ilk zamanlarda korkmuş ve gerilmiştim ama sonunda çocuklarımla; sevgi, empati ve mizahla güzel bir ilişki kurdum" dedi.

Televizyon, müzik, spor, sanat hatta süper kahraman gibi farklı alanlarda ön plana çıkan isimleri inceleyen dergiye göre En Cool Babalar listesine giren isimler, çok yönlü oldukları için zirvede olmaya hak kazandı. Listeye giren babalar mesleklerinin yanı sıra, kendi görünümlerine dikkat ediyorlar, iyi/ ideal eş davranışı sergiliyorlar ve işlerinde iyiler. Kendine iyi bakan bu babaların ortak özelliği ise bencil olmamaları. Cool babaların mutlu çocukları, iyi arkadaşları, kendilerine güvenleri, tutkuları ve özgünlükleri var. İşte 2019'un En Cool Babaları...