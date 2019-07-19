2019’un en seksi kadını seçilen Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

1 Maxim dergisinin 2019’un en seksi kadını olarak seçtiği Olivia Culpo, Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.







2 Ünlü yıldız, “Birkaç ay önce çektiğim ikinci karede, depresyondaydım. İştahım yoktu, çok içiyordum, sigara kullanıyor, uyuyamıyor ve yiyemiyordum. Ama yine de sosyal medyada her şey mükemmelmiş gibi davranıyordum” ifadelerini kullandı.







3 Yeni bir fotoğrafını paylaşan ve birkaç gün önce çektiğini, daha da sağlıklı göründüğünü belirten Culpo, “İştahımı geri kazandım ve vücuduma doğru davranıyorum” açıklamasını yaptı.





4 Culpo sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz Instagram’ın ‘ışıltılı dünyası’na alışkınız. Bu platform, herkesin en iyi versiyonunu gösterdiği halidir. Bizleri, diğerlerinin dünyalarında her şeyin süper olduğuna inandırarak kandırabilir."





