2020 AmfAR Gala'da kırmızı halı şıklığı

AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR yararına New York’taki Cipriani Wall Street’te düzenlenen galaya ünlüler katıldı. 2020 amfAR New York Gala'ya Stephane Rolland imzalı elbisesiyle katılan Heidi Klum, gecenin yıldızı oldu. İşte amfAR Gala kırmızı halısından yansıyanlar...

Heidi Klum
Elsa Hosk
Coco Rocha
Nina Agdal
Anna Wintour
Ashley Haas
Valentina Sampaio
Iman
Diplo
Donna Karan
Charlotte D'Alessio
Pyper America
Victoria Borisevich
Melodie Monrose
Vlada Roslyakova
Viktoriya Sasonkina
Amanda Googe
Jean Shafiroff
Madison Rian
Heidi Klum
Brooks Nader
Megan Williams

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