2020 AmfAR Gala'da kırmızı halı şıklığı

AIDS araştırmaları için fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR yararına New York’taki Cipriani Wall Street’te düzenlenen galaya ünlüler katıldı. 2020 amfAR New York Gala'ya Stephane Rolland imzalı elbisesiyle katılan Heidi Klum, gecenin yıldızı oldu. İşte amfAR Gala kırmızı halısından yansıyanlar...
06.02.2020 - 11:04| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 11:05
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