2020 Brit Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan 2020 Brit Ödülleri öncesi kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. İşte kırmızı halının öne çıkan isimleri...

Billie Eilish

Elbise: Burberry

Harry Styles

Lizzo

Elbise: Moschino

Adwoa Aboah
Tom Jones
Mabel
Anne-Marie
Hailee Steinfeld

Elbise: Fendi

Ellie Goulding

Elbise: Koche

Billie Eilish, Finneas O'Connell
Iris Law

Elbise: Christopher Kane

Stormzy
Maya Jama
Paloma Faith

Elbise: Miu Miu

Laura Whitmore
Michelle Keegan

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