2020 Brit Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan 2020 Brit Ödülleri öncesi kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. İşte kırmızı halının öne çıkan isimleri... Billie Eilish\nElbise: Burberry Harry Styles Lizzo\nElbise: Moschino Adwoa Aboah Tom Jones Mabel Anne-Marie Hailee Steinfeld\nElbise: Fendi Ellie Goulding\nElbise: Koche Billie Eilish, Finneas O'Connell Iris Law\nElbise: Christopher Kane Stormzy Maya Jama Paloma Faith\nElbise: Miu Miu Laura Whitmore Michelle Keegan