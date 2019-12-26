2020 için burçlara özel hediye önerileri

2020 yılı için geri sayıma başladığımız bu günlerde şimdiden sevdiklerinize ne alacağınızı düşünüyor musunuz? Gelin işin en zor kısmı olan hediye seçimi konusunu sizin için biraz kolaylaştıralım. Karşınızdaki kişinin burcuna göre onun beğenebileceği hediyelere önerilerine göz atın...
Koç burcu için hediye önerileri
Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir. Çok enerjik ve sinirli biriyse kırmızı renkten kaçınmalısınız.
Boğa burcu için hediye önerileri
O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz.
İkizler burcu için hediye önerileri
Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.
Yengeç burcu için hediye önerileri
Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyadan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.
Aslan burcu için hediye önerileri
Dikkat çekmeyi ve gösterişi seven bu insana kesinlikle basit, ucuz ve sıradan bir hediye almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.
Başak burcu için hediye önerileri
Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz. Hafif ama kalıcı kokuları ve pastel renkleri seçmeniz onların hoşuna gidecektir.
Terazi burcu için hediye önerileri
Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz. Vazo, küçük zarif biblolar, evindeki renklere zıt renkte bir obje, yumuşak küçük yastıklar iyi bir seçim olabilir.
Akrep burcu için hediye önerileri
Her zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük, saat, iç çamaşırı gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.
Yay burcu için hediye önerileri
Her zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir. Tabii yabancı ülkelere gitmesini sağlayacak bir uçak biletine de hayır demez.
Oğlak burcu için hediye önerileri
Genellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir saat çok hoşuna gidecektir.
Kova burcu için hediye önerileri
Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları veya filmler onun favorisi olabilir. Bazen Kovalar kıyafetlerinde ortaçağın izlerini taşıyan parçalar kullanmayı da severler. Hediye seçerken elektrik mavisi, turkuaz, yeşil, mor ve lila renklerini tercih edebilirsiniz.
Balık burcu için hediye önerileri
Duygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler. Saten, kadife, ipek gibi kumaşları, mavi, yeşil, turkuaz, mor ve gümüş gibi renkleri tercih ederler. Serinlik veren kokular onlara çok yakışır.