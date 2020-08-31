2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler
Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansları ve ödüllerden önce kırmızı halı seremonisi yapıldı. Törene katılan ünlü isimler, dikkat çekici kıyafetleriyle poz verdi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...
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ntv.com.tr 31.08.2020 - 08:45| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 09:23
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