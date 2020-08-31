2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler

Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansları ve ödüllerden önce kırmızı halı seremonisi yapıldı. Törene katılan ünlü isimler, dikkat çekici kıyafetleriyle poz verdi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...

ntv.com.tr 31.08.2020 - 08:45 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 09:23

2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 1
Lady Gaga
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 2

Miley Cyrus

Elbise: Mugler

2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 3

Maluma

Takım: Versace

2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 4
Bella Hadid
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 5
Keke Palmer
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 6
Keke Palmer
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 7
Machine Gun Kelly
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 8
Doja Cat
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 9
The Weeknd
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 10
Nicole Richie
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 11

Sofia Carson

Elbise: Giambattista Valli

2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 12
Bebe Rexha
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 13
Jaden Smith
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 14
Travis Barker
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 15
Madison Beer
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler - 16
Jabbawockeez

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