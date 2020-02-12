2020 Oscar Ödülleri'nde kıyafetlerde çevrecilik etkisi (Jane Fonda 6 yıl sonra aynı elbiseyle)

2020 Oscar Ödülleri, kazananlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Bu yıl kırmızı halıya tutumlu ünlüler damga vurdu denilebilir. Onların başında gelen isim, Hollywood’un usta oyuncusu ve iklim aktivisti Jane Fonda oldu. Sürdürülebilirlik, daha az tüketim, doğada karbon ayak izini azaltma amaçlı hareket edeceğini ve bundan böyle kıyafet almayacağını açıklayan Fonda, 92. Oscar Ödülleri’ne de daha önce giydiği kıyafetle katıldı. 82 yaşındaki ABD’li oyuncu, 2014 Oscar Ödülleri’nde giydiği kırmızı kıyafeti bu yıl da üzerinde taşıdı.
En İyi Film ödülünü sunmak üzere sahneye çıkan Fonda, gri saçları ve kırmızı elbisesiyle yine altı yıl önce olduğu gibi beğeni topladı. Fonda'nın yıllara meydan okuması, "6 yılda değişen tek şey saçları" yorumuyla dillendirildi. Fonda sahneye, her cuma Beyaz Saray önünde yapılan iklim değişikliği protestosunda giydiği ve artık bir sembol haline gelen kırmızı paltosunu da omzuna atarak çıktı.
Bu yıl vegan menü hazırlayarak çevre duyarlılığına katkıda bulunan Oscar'da bir diğer sürdürülebilir kıyafet tercihinde bulunan isim Elizabeth Banks oldu. 46 yaşındaki yıldız, 2004'te giydiği kırmızı elbiseyi bu yıl yeniden giymeyi tercih etti.
Banks, 16 yıl önce giydiği elbiseye yeniden şans vermesini, sosyal medyada, "Harika bir elbise ve üstüme oluyor. Öyleyse neden tekrar giymeyeyim?" ifadesiyle açıkladı.
Bu yılki Oscar’ın vegan menüye yer vermesini talep eden isim olan Joaquin Phoenix, ocak ayında aynı Stella McCartney smokinini tüm ödül sezonunda giyeceğini açıklamıştı.
Joker’le En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ının yanı sıra SAG ve BAFTA’da da aynı ödüle layık görülen Phoenix, dediğini yaptı.
Ünlü oyuncu, sadece papyon ve kravat değiştirerek ödül törenlerinde aynı smokini giydi.