2020 Oscar Ödülleri'nde kıyafetlerde çevrecilik etkisi (Jane Fonda 6 yıl sonra aynı elbiseyle)

JANE FONDA

2020 Oscar Ödülleri, kazananlar kadar kırmızı halısıyla da konuşuldu. Bu yıl kırmızı halıya tutumlu ünlüler damga vurdu denilebilir. Onların başında gelen isim, Hollywood’un usta oyuncusu ve iklim aktivisti Jane Fonda oldu. Sürdürülebilirlik, daha az tüketim, doğada karbon ayak izini azaltma amaçlı hareket edeceğini ve bundan böyle kıyafet almayacağını açıklayan Fonda, 92. Oscar Ödülleri’ne de daha önce giydiği kıyafetle katıldı. 82 yaşındaki ABD’li oyuncu, 2014 Oscar Ödülleri’nde giydiği kırmızı kıyafeti bu yıl da üzerinde taşıdı.