2020 Oscar Ödülleri'nin selfie'si Charlize Theron'dan

Öte yandan çektiği selfie ile dikkat çeken Theron, aday olduğu En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül alamasa da rol aldığı Skandal (Bombshell) filmi En İyi Saç ve Makyaj Oscar’ını kazandı. Theron, bu yıl ödülü Judy filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger’e kaptırmış olsa da 2003 yılında Cani (Monster) filmiyle Oscar’ı kucaklamıştı.