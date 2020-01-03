2020 Palm Springs Uluslararası Film Festivali galasına ünlü akını

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Palm Springs Uluslararası Film Festivali dün başladı. 13 Ocak’a kadar sürecek olan festivalin galası dün California’da düzenlendi. 2020 Palm Springs Uluslararası Film Festivali açılışına pek çok ünlü katıldı. İşte Jennifer Lopez’den Salma Hayek’e Robert DeNiro’dan Charlize Theron’a Hollywood’un yıldız isimlerinin katıldığı galadan yansıyanlar...

Jennifer Lopez
Charlize Theron
Renee Zellweger

Salma Hayek

Robert De Niro
Laura Dern
Adam Driver
Joaquin Phoenix ve annesi Arlyn Phoenix
Greta Gerwig
Martin Scorsese
Palm Springs
Salma Hayek, Antonio Banderas
Quentin Tarantino
Jennifer Lopez
Jamie Foxx
Charlize Theron
Udo Kier
Bianca Rae
Lorene Scafaria
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez

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