2020 Palm Springs Uluslararası Film Festivali galasına ünlü akını
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Palm Springs Uluslararası Film Festivali dün başladı. 13 Ocak’a kadar sürecek olan festivalin galası dün California’da düzenlendi. 2020 Palm Springs Uluslararası Film Festivali açılışına pek çok ünlü katıldı. İşte Jennifer Lopez’den Salma Hayek’e Robert DeNiro’dan Charlize Theron’a Hollywood’un yıldız isimlerinin katıldığı galadan yansıyanlar...
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