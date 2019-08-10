2020 Pirelli Takvimi’nden yeni kamera arkası fotoğrafları
ntv.com.tr
Bir efsane haline gelen Pirelli Takvimi’nin 2020 edisyonundan yeni kamera arkası fotoğrafları paylaşıldı. İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından hazırlanan takvimin teması “Juliet'i Aramak” olarak belirlendi.
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Merakla beklenen 2020 Pirelli Takvimi’nden yeni kamera arkası fotoğrafları yayınlandı.
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Çekimlerini İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi’nin gerçekleştirdiği takvim için Emma Watson, Kristen Stewart, Yara Shahidi, Mia Goth, Chris Lee, Claire Foy, Mia Goth, Indya Moore ve Rosalía Vila Tobella poz verdi.
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Takvim için Shakespeare’in Juliet’in esinlenilerek “Juliet'i Aramak” adlı tema belirlendi.
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Pirelli 2020 için çekimler mayıs ayında bir hafta boyunca Paris ve Verona’da yapıldı.
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İşte bu yıl 47’ncisinin çekimleri yapılan Pirelli Takvimi’nin kamera arkasından yansıyanlar...
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