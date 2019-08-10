NTV

2020 Pirelli Takvimi’nden yeni kamera arkası fotoğrafları

ntv.com.tr

Bir efsane haline gelen Pirelli Takvimi’nin 2020 edisyonundan yeni kamera arkası fotoğrafları paylaşıldı. İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından hazırlanan takvimin teması “Juliet'i Aramak” olarak belirlendi.

  • 1

    Merakla beklenen 2020 Pirelli Takvimi’nden yeni kamera arkası fotoğrafları yayınlandı.

  • 2

    Çekimlerini İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi’nin gerçekleştirdiği takvim için Emma Watson, Kristen Stewart, Yara Shahidi, Mia Goth, Chris Lee, Claire Foy, Mia Goth, Indya Moore ve Rosalía Vila Tobella poz verdi.

  • 3

    Takvim için Shakespeare’in Juliet’in esinlenilerek “Juliet'i Aramak” adlı tema belirlendi.

  • 4

    Pirelli 2020 için çekimler mayıs ayında bir hafta boyunca Paris ve Verona’da yapıldı.

  • 5

    İşte bu yıl 47’ncisinin çekimleri yapılan Pirelli Takvimi’nin kamera arkasından yansıyanlar... 

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin