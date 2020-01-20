2020 SAG Ödülleri after party'sinde ünlüler

Dün gece Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da gerçekleştirilen 26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) törenine katılan ünlüler, tören sonrası düzenlenen partide eğlendi. İşte SAG after party'den yansıyanlar...
ntv.com.tr 20.01.2020 - 11:10| Son Güncelleme : 20.01.2020 - 11:13
Peter Dinklage, Al Pacino, Leonardo DiCaprio
Ted Sarandos, Taika Waititi, Laura Dern, Jennifer Aniston
Peter Dinklage, Brad Pitt
Laura Dern, Ted Sarandos
Gaten Matarazzo, Chief Content Officer for Netflix Ted Sarandos, Priah Ferguson, Noah Schnapp ve Millie Bobby Brown
Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
David Benioff, D.B. Weiss
Nathalie Emmanuel ve Gwendoline Christie
Joe Keery, Jake Busey
Lupita Nyong'o, Danai Gurira
Billy Crudup, Jason Bateman
Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Priah Ferguson, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin ve Finn Wolfhard
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