2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Amerikan Yapımcılar Birliği'nin bu yıl 31'inci kez dağıttığı ödüller için dün gece Los Angeles'taki Hollywood Palladium'da tören düzenlendi. Ödüller dağıtılmadan önce ünlüler kırmızı halıda poz verdi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimleri Charlize Theron, Eva Longoria ve Brad Pitt oldu. İşte Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı...

Kate Beckinsale
Charlize Theron
Laura Dern
Brad Pitt
Nicole Kidman
Eva Longoria
Rachel Brosnahan
Robert Deniro
Jay Roach
Kaitlyn Dever
Greta Gerwig
Deena Dill
Bong Joon Ho
Zoey Deutch
Octavia Spencer
Caitriona Balfe
Margaret Riley

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