2020 Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Amerikan Yapımcılar Birliği'nin bu yıl 31'inci kez dağıttığı ödüller için dün gece Los Angeles'taki Hollywood Palladium'da tören düzenlendi. Ödüller dağıtılmadan önce ünlüler kırmızı halıda poz verdi. Kırmızı halının en dikkat çeken isimleri Charlize Theron, Eva Longoria ve Brad Pitt oldu. İşte Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı...
ntv.com.tr 19.01.2020 - 11:41| Son Güncelleme : 19.01.2020 - 11:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.