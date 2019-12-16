2020 yılı burç yorumları (Önemli tarihlere dikkat)

Bu yıl, Hava grubu olan Kova, İkizler, Terazi ikili ilişkiler ve kariyer hayatlarında önemli kararlar alırken özellikle Mayıs, Haziran ayları arasında dualitelerin ortasında kalarak, son kararı vermekte zorlanacaklar. Ama bu durum kendilerine 2021-2023 yıllarında olumlu gelişmeler taşıyacak. Gruplar içindeki bireysel kimliklerinin gücünü net bir şekilde ortaya koyduklarında önlerindeki her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekler.

Koç, Aslan ve Yay’dan oluşan Ateş Grubu’nda ise hiç bitmeyen dinamo enerjisi, havaların yüksek performansıyla özellikle yaz aylarında adeta bir yangına dönüşecek. Geleneksel kazançlarını değiştirip aileden kalan mal varlıklarını satıp, yurt dışında yeni yatırım fırsatlarının arayışına girişecekler. Fakat heyecan ile risk alarak aldıkları yeni kararları, 10 Eylül-15 Kasım arasında yönetmekte zorlanabilirler. Bu tarihlerde ikili ilişkilerde tartışmalar, öfkelenmeler gündeme gelebilir. Bu dönemi, sakin kalarak ve öz güvenlerinin gücüne inanarak daha kolay atlatmalılar.

Oğlak, Boğa ve Başaklar ise temkini elden bırakmayan müthiş üçlü olarak astroloji tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış olsalar da “hayattaki tek değişmeyen şey değişimin kendisidir” sözünün savunucusu haline gelebilirler. Özellikle 2019 Aralık ve 2020 Ocak ayında, geçmişten gelen malvarlıklarını daha yeni ve farklı yatırımlara dönüştürebilirler. Hayatlarına girecek yeni insanlar ya da gruplarla global dünyanın farklı ülkelerinde, yeni ufuk çizgilerine yönelebilirler. Asla bırakmam dedikleri vatanlarındaki hayatın yanı sıra aileleriyle birlikte başka ülkelerde de yeni yaşamlar kurmak isteyeceklerdir.