2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu

Forbes, 2020'nin en çok kazanan aktörlerini açıkladı. Dwayne Johnson'dan Jackie Chan'e ilk 10'a giren oyuncuların toplamda 416,5 milyon sterlin kazanması dikkat çekti.

12.08.2020 - 13:59

2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 1

10. Jackie Chan / 30 milyon dolar

2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 2
9. Adam Sandler / 31 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 3
8. Will Smith - 44,5 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 4
7. Lin-Manuel Miranda - 45,5 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 5

6. Akshay Kumar - 48,5 milyon dolar

2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 6

5. Vin Diesel - 54 milyon dolar 

2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 7
4. Ben Affleck - 55 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 8
3. Mark Wahlberg - 58 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 9
2. Ryan Reynolds - 71,5 milyon dolar
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu - 10

1. Dwayne Johnson ( The Rock)  / 87,5 milyon dolar 

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