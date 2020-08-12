2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu

Forbes, 2020'nin en çok kazanan aktörlerini açıkladı. Dwayne Johnson'dan Jackie Chan'e ilk 10'a giren oyuncuların toplamda 416,5 milyon sterlin kazanması dikkat çekti. 10. Jackie Chan / 30 milyon dolar 9. Adam Sandler / 31 milyon dolar 8. Will Smith - 44,5 milyon dolar 7. Lin-Manuel Miranda - 45,5 milyon dolar 6. Akshay Kumar - 48,5 milyon dolar 5. Vin Diesel - 54 milyon dolar 4. Ben Affleck - 55 milyon dolar 3. Mark Wahlberg - 58 milyon dolar 2. Ryan Reynolds - 71,5 milyon dolar 1. Dwayne Johnson ( The Rock) / 87,5 milyon dolar