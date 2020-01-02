2020'nin ilk paylaşımları (Instagram'da ünlüler /01-02 Ocak 2020)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

Sıla:

Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur.

Burcu Biricik: Vietnam

Doğukan Manço: 

Seni görmeden bile seven küçücük yaşta milyonlarca çocukların var bu dünyada. Ben, Batıkan ve yetiştirdiğin tüm nesiller senin öğretilerinle hayat buluyoruz.

İyi ki doğdun babacım

Tülin Şahin
Tuba Ünsal:
Şu çayı bir içirmedi bana güldürmekten
Hazal Subaşı
Ricardo Quaresma

Müge Boz:

Önce tombala da kazandım, sonra da böyle bir sürprizle uyandım. 2020 çok mu güzel başladın acabaa. Hepimize çok çok çoklarla dolu bir yıl olsun!

Eda Taşpınar

Ece Yaşar:

Dünya her gün yaptığı şeyi yaptı, döndü ve biz bunu kutladık

Gözde Çığacı:

Yazı özleyenler eller havaya

Esra Kılıç

Deniz Akkaya:

2020nin ilk paylasimi, pek tabi ki hasetle ortadan çatlatsın dedim ama hayaller karbonhidrat gerçekler story 'imde

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