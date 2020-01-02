2020'nin ilk paylaşımları (Instagram'da ünlüler /01-02 Ocak 2020)

Sıla:
Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur.
Doğukan Manço:
Seni görmeden bile seven küçücük yaşta milyonlarca çocukların var bu dünyada. Ben, Batıkan ve yetiştirdiğin tüm nesiller senin öğretilerinle hayat buluyoruz.
İyi ki doğdun babacım
Müge Boz:
Önce tombala da kazandım, sonra da böyle bir sürprizle uyandım. 2020 çok mu güzel başladın acabaa. Hepimize çok çok çoklarla dolu bir yıl olsun!
Ece Yaşar:
Dünya her gün yaptığı şeyi yaptı, döndü ve biz bunu kutladık
Gözde Çığacı:
Yazı özleyenler eller havaya
Deniz Akkaya:
2020nin ilk paylasimi, pek tabi ki hasetle ortadan çatlatsın dedim ama hayaller karbonhidrat gerçekler story 'imde